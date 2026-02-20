Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване

Тимът на Славия постигна много ценна победа за оцеляването си в efbet Супер Волей. Възпитаниците на Северин Димитров направиха страхотен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (23:25, 26:28, 28:26, 27:25, 15:13) като домакин на Дунав (Русе) в мач от 17-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

По този начин "белите" вече са на 9-о място във временното класиране с 3 победи, 12 загуби и 7 точки. Дунав продължава да е на последната 11-а позиция с едва 1 победа, 15 загуби и 6 точки, като остава застрашен от това да играе бараж за запазване на мястото си в елита.

В следващия, междинен, 18-и кръг Славия ще играе с шампиона Левски София в сряда (25 февруари) от 19,00 часа. В същото време русенци ще почиват в този кръг.

Най-полезен за Славия беше Виктор Недялков, който влезе като резерва още в първия гейм, и заби 26 точки (1 блок и 58% ефективност в атака - +20) за победата. Борис Китов добави 20 точки (2 блока, 2 аса, 39% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +11) за успеха.

От друга страна Алекс Николов отново бе над всички за Дунав със страхотните 32 точки (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +18). Любчо Янков реализира още 20 точки (6 блока! и 78% ефективност в атака - +17), но и това не помогна за победата.

СЛАВИЯ - ДУНАВ (РУСЕ) 3:2 (23:25, 26:28, 28:26, 27:25, 15:13)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Обраян Мокуние, Борис Китов 20, Дейвид Барутов 7, Димитър Чавдаров 9, Константин Динов 17 - Христо Колев-либеро (Виктор Недялков 26)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 7, Алекс Николов 32, Анте Гилянович 10, Ангел Павлов 6, Любчо Янков 20, Александър Кордев 13 - Атанас Митев-либеро (Огнян Христов 2, Христо Костов 1, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.