  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  MVP Виктор Недялков: Атмосферата в залата бе ключова в решителните моменти

22 фев 2026 | 12:39

  • 22 фев 2026 | 12:49
  • 367
  • 0
MVP Виктор Недялков: Атмосферата в залата бе ключова в решителните моменти

Волейболистите на Славия надделяха над Дунав (Русе) с 3:2 гейма в опашкарското дерби на Супер Волей. Залогът бе десето място и избягване от плейаут.

Отличеният за MVP на срещата Виктор Недялков говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че атмосферата в залата е била ключова в решителните моменти до края на двубоя.

Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване
Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване

"Мачът имаше особен заряд, защото беше от голямо значение и за двата отбора. Имаше много напрежение и от двете страни на мрежата и сме радостни, че съумяхме да излезем победители от тази среща."

"Генерално през целия сезон показваме колебания на сервис и в този мач успяхме да намалим грешките, да оставим топката в игра и оттам да играем добре на блок-защита", каза още Недялков.

"Може би при 2:1 за Дунав в четвъртия гейм, когато ги настигнахме при изоставане от 4 точки, публиката изигра важна роля. Атмосферата в залата се промени и това се оказа ключов фактор до края на мача", добави волейболистът на "белите".

"Всеки гейм завърши с две точки разлика, така че всяка грешка след 20-а точка можеше да обърне развоя на мача в друга посока.

Смятам, че оттук нататък отборът ще играе по-освободено в следващите мачове и ще запази мястото си в елита", сподели нападателят.

"Голяма част от момчетата нямаха никакъв опит на това ниво. Трябваше да мине един период от естествени процеси, в който да се адаптират към мъжкия волейбол, да повярват в себе си и да започнат да показват резултати", завърши Недялков.

