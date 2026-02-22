Какво правиш тук, по-дяволите?! Жена шашна олимпийски шампион

Олимпийските игри отново доказаха, че не са само за спорт, но и за любов и семейство. За златния медалист в шорттрека Фрисо Емонс беше тежко, че приятелката му не можа да присъства на историческата титла, която щафетата спечели. Но тогава изведнъж го очакваше изненада в хотела на Нидерландия в Милано - Кортина.



На кадри, публикувани в официалния Instagram акаунт на Нидерландския олимпийски комитет, се вижда как Емонс е напълно изненадан от приятелката си Ники. На пръв поглед изглежда като обикновено интервю. Емонс е попитан как се чувства със златния си медал. „Чувствам се фантастично“, споделя състезателят. „Семейството и приятелите ми бяха там. Само приятелката ми, за съжаление, не успя да присъства.“

„Но с родителите и сестра ми беше страхотно“, продължава Емонс. Но тогава той внезапно е изненадан. Зад него стои не кой да е, а приятелката му, фигуристката Ники. Това води до напълно объркан атлет, който не може да повярва, че партньорката му все пак е дошла.

„Какво правиш тук, по дяволите?“, възкликва изуменият Емонс. Приятелката му се хвърля в прегръдките му и нежно му казва: „Ти си олимпийски шампион“. „За съжаление не бях там, но сега съм“, казва приятелката Ники.

Без съмнение е имало весело парти в нидерландския хотел след последния ден в арената за шорттрек. Сега, когато Игрите почти приключиха, е време всички атлети да се отпуснат и да се насладят на целия спектакъл, който събитието донесе.