Каси Шарп не е получила разрешение да участва във финала на дисциплината халфпайп

  • 21 фев 2026 | 17:24
  • 900
  • 0
Канадската състезателка в ските свободен стил Каси Шарп, която се стремеше към трети олимпийски медал в хафпайпа за жени, няма да може да се състезава във финала на дисциплината по време на Зимните игри в Милано-Кортина тази вечер след падането си преди два дни, съобщиха от отбора на Канада.

33-годишната Шарп зае трето място в квалификациите в четвъртък след силно първо изпълнение, но падна тежко при второто спускане и беше изнесена от пистата в Ливиньо на носилка.

Отборът на Канада не предостави подробности за състоянието ѝ, освен че, че тя се е върнала в олимпийското село след кратък престой в болницата.

„За съжаление тя не получи разрешение от Канадския олимпийски комитет и медицинския персонал в свободния стил да участва във финалите“, се казва в изявлението от тима на Канада и още:

„Изпращаме на Каси и семейството ѝ най-добри пожелания, а тя е благодарна за цялата подкрепа.“

Снимки: Gettyimages

