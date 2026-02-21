Каси Шарп не е получила разрешение да участва във финала на дисциплината халфпайп

Канадската състезателка в ските свободен стил Каси Шарп, която се стремеше към трети олимпийски медал в хафпайпа за жени, няма да може да се състезава във финала на дисциплината по време на Зимните игри в Милано-Кортина тази вечер след падането си преди два дни, съобщиха от отбора на Канада.

33-годишната Шарп зае трето място в квалификациите в четвъртък след силно първо изпълнение, но падна тежко при второто спускане и беше изнесена от пистата в Ливиньо на носилка.

Отборът на Канада не предостави подробности за състоянието ѝ, освен че, че тя се е върнала в олимпийското село след кратък престой в болницата.

Тежко падане на канадката Каси Шарп беляза квалификациите в халфпайпа на ските свободен стил

„За съжаление тя не получи разрешение от Канадския олимпийски комитет и медицинския персонал в свободния стил да участва във финалите“, се казва в изявлението от тима на Канада и още:

„Изпращаме на Каси и семейството ѝ най-добри пожелания, а тя е благодарна за цялата подкрепа.“

