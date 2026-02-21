Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. В Милано искат собствен хокеен отбор след края на Олимпиадата

  • 21 фев 2026 | 17:13
Милано иска да има собствен отбор по хокей на лед след края на Олимпийските игри през февруари 2026 година. Арените, които посрещат двубоите от хокейния турнир в Италия, трябва да имат свое наследство за използване от местен тим, пише агенция Ройтерс в събота.

"Тази Олимпиада беше наистина изключителна. От доста дълго време искахме това да се случи", категоричен e Андреа Джиос, президент на Федерацията на Италия по зимни спортове.

Милано успешно проведе състезания по фигурно пързаляне, бързо пързаляне с кънки, шорттрек и хокей на лед на Игрите. Идеята на местните власти е построяването на зала в покрайнините на града за около пет хиляди зрители в рамките на следващите три години.

Предвидено е през октомври да бъде създадена временна нова ледена арена, а след време тя ще стане постоянен дом на местен хокеен клуб, който да участва в първенство заедно с австрийски, италиански и словенски отбори.

Изненадващото съобщение на местните власти дойде, след като много италиански спортисти и жители на Милано се оплакаха от перспективата градът да остане без постоянна арена за ледени спортове след края на Олимпийските игри.

Снимки: Gettyimages

