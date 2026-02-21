Косич: Не намерихме правилните решения

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич даде мнението си след равенството (1:1) със Спартак (Варна) на "Лаута". Специалистът определи мача срещу "соколите" като труден.

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

"Труден двубой, както всеки един в първенството. Не успяхме да намерим правилните решения, Спартак се защитаваше много добре, не ни даваше пространства. Положихме усилия, но не стигнахме до победата. Доста трудни мачове има пред нас, ще опитаме да се представяме по-добре. Каталин Иту? Много неща се пишат в пресата, но за мен е по-важно това, което става на терена, виждате, че получаваме леки попадения, дисциплината трябва да е на по-добро ниво, а за Иту бъдещето ще покаже. Много неща се пишат, нашата работа е да печелим. Днес бяхме нервни в края, следващия двубой ще се представим по-добре", каза треньорът на "смърфовете".

Снимки: Startphoto