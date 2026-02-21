Ясен Петров: Тази победа е за хората, които почистиха терена

Наставникът на Добруджа Ясен Петров поздрави тима си след спечелените изключително ценни три точки срещу Монтана.

"Изключително съм доволен от характера на нашия отбор. С оглед развитието на целия двубой. Много малко може да се говори за футбол през този месец. Почти не сме тренирали на нормален терен. Искам да благодаря на хората, които почистиха терена през последните два дни. Благодарение на тях успяхме да играем. Посвещавам успеха на тях и на момчетата. Искам да им благодаря. Искам да поздравя моята внучка, която има рожден ден. За следващия двубой ще имаме двама наказани. Леони и Васко Оливейра ще са наказани. Трябва да намерим решенията срещу сериозен противник като Черно море.

Перфектен беше Ивайло. Малки хитренки, които бяхме отработили. Това, за което беше влязъл, го свърши. Продължаваме по същия начин да работим и да се готвим за следващите мачове. Предстои ни следващ финал. Няма какво да губим, имаме само какво да спечелим. Момчетата имат право да се радват".