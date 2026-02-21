Популярни
  Луд купон на феновете в Антерселва

Луд купон на феновете в Антерселва

  • 21 фев 2026 | 14:24
  • 292
  • 0

Както всеки един от олимпийските дни на стадиона за биатлон в Антерселва, така и днес тече страхотен купон в огромната палатка за фенове. Тя е с размер на два футболните терена и събира хиляди фенове от цял свят, които под звуците на популярни парчета пеят и танцуват.

Има голяма сцена с оркестър, а привържениците на биатлона с чаша бира и вурстове се забавляват с часове. Същото се повтаря и след края на състезанията, което пък обяснява огромните задръствания в долината през всички състезателни дни.

