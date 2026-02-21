Ник Гьопър беше изписан от болницата след падането си на Игрите в Милано - Кортина

Американският състезател в скике свободен стил Ник Гьопър беше изписан от болницата само с навяхване на коляното и лошо натъртване на пищяла след тежкото си падане по време на финала в дисциплината хафпайп на Зимните олимпийски игри, съобщиха представители на отбора на САЩ, цитирани от агенция Reuters.

31-годишният Гьопър падна по гръб във финала в петък вечер. Впоследствие той се изправи и бе внимателно изведен от трасето, като се държеше за кръста.

Трикът „всичко или нищо“, който Гьопър направи, говори много за целите му и за самия спорт. Той се върна в състезателен режим, след като се бе отказал след последните Олимпийски игри, за да премине от слоупстайл към хафпайп. Американецът вече има два олимпийски сребърни и един бронзов медал.

„Той е просто невероятен“, каза съотборникът на Гьопър - златният медалист Алекс Ферейра. „Ник е страхотен състезател, страхотен съотборник и приятел и се искаше ужасно много смелост, за да се реши на това в този момент. Той е истински мъж“, добави Ферейра.

Ник Гьопър не беше единственият състезател, който падна тежко в хафпайпа. Финли Мелвил Айвс от Нова Зеландия падна в квалификациите по-рано през деня. Представители на отбора съобщиха, че той за кратко е загубил съзнание, но е бил стабилизиран, след като бе изнесен на носилка.

В четвъртък олимпийската шампионка от 2018 година Каси Шарп от Канада също претърпя сериозно падане в квалификациите при жените. Треньорът Тренън Пейнтър каза, че Шарп не е сериозно контузена.