  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Фенове атакуват стадиона за биатлон четири часа по-рано

Фенове атакуват стадиона за биатлон четири часа по-рано

  • 21 фев 2026 | 12:34
  • 202
  • 0

Повече от четири часа преди масовия старт за жени от програмата на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина хиляди запалянковци атакуваха входовете пред стадиона в Антерселва. Вратите на съоръжението отвориха в 10,30 местно време, а най-нетърпеливите фенове бягаха, за да заемат по-добра позиция за наблюдаване на състезанието. В тази надпревара ще участват 30 биатлонистки от 15 националности.

Сред тях за първи път на такъв форум едновременно ще видим две българки. Носителката на бронзов медал на 15 километра Лора Христова е с номер 6, а четвъртата от спринта Милена Тодорова има 19-ти номер на гърдите си. Вчера нашите момичета проведоха едночасова тренировка, а от българския щаб съобщиха, че те са в оптимално състояние. Дано да имат късмет на рубежа и по трасето.

На този старт ще присъства и Димитър Илиев, министър на спорта на България в служебното правителство. Той пристигна в Италия вчера и ще остане тук до неделя, като в програмата му е предвидено посещение на церемонията по закриването на игрите във Верона. Българските репортери, които отразяват игрите в Италия, отново да на линия за състезанието по биатлон благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

