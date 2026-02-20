Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

Шумен се наложи над Левски със 77:72 (23:20, 21:13, 15:20, 18:19) като домакин в зала "Младост" в отложена среща от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Победата беше трета за Шумен от началото на сезона, а "сините" допуснаха трета поредна и общо 16-а загуба, като двата състава остават в дъното на класирането в НБЛ с еднакъв баланс 3-16.

След само 3 точки преднина в края на първата четвърт – 23:20, домакините от Шумен започнаха да увеличават аванса си от средата на втория период. Разликата стана 8 точки при 35:27 след два точни наказателни удара на Джейлън Барр. Левски пак се доближи за кратко, но баскетболистите на Шумен се откъснаха до 43:21 с кош на Майкъл Марш при оставащи две минути от първото полувреме, което приключи при 44:33.

"Сините" наваксаха част от пасива си след паузата, като след 30 минути игра изоставаха с 6 точки – 53:59. Въпреки усилията на състезателите на Левски, домакините не позволиха да се стигне до обрат и стигнаха до третия си успех в първенството.

Джейлън Бар допринесе за успеха на Шумен с дабъл-дабъл от 27 точки и 12 борби, а Майкъл Марш също оформи дабъл-дабъл от 21 точки и 13 борби.

За гостите от столицата Седариан Рейнс реализира 20 точки и 8 борби, Стоян Койнаров вкара 16 точки, докато Златин Георгиев завърши с 5 точки, 9 борби и 14 асистенции.

В следващите си срещи от Sesame Национална баскетболна лига на 4 март Левски приема Академик Бултекс 99 в зала "Триадица" в София, докато тимът на Шумен ще бъде домакин на Черно море Тича в "Арена Шумен".

Снимка: Sesame НБЛ

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА НА МАЧА