Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

  • 20 фев 2026 | 21:16
  • 557
  • 0
Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

Шумен се наложи над Левски със 77:72 (23:20, 21:13, 15:20, 18:19) като домакин в зала "Младост" в отложена среща от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Победата беше трета за Шумен от началото на сезона, а "сините" допуснаха трета поредна и общо 16-а загуба, като двата състава остават в дъното на класирането в НБЛ с еднакъв баланс 3-16.

След само 3 точки преднина в края на първата четвърт – 23:20, домакините от Шумен започнаха да увеличават аванса си от средата на втория период. Разликата стана 8 точки при 35:27 след два точни наказателни удара на Джейлън Барр. Левски пак се доближи за кратко, но баскетболистите на Шумен се откъснаха до 43:21 с кош на Майкъл Марш при оставащи две минути от първото полувреме, което приключи при 44:33.

"Сините" наваксаха част от пасива си след паузата, като след 30 минути игра изоставаха с 6 точки – 53:59. Въпреки усилията на състезателите на Левски, домакините не позволиха да се стигне до обрат и стигнаха до третия си успех в първенството.

Джейлън Бар допринесе за успеха на Шумен с дабъл-дабъл от 27 точки и 12 борби, а Майкъл Марш също оформи дабъл-дабъл от 21 точки и 13 борби.

За гостите от столицата Седариан Рейнс реализира 20 точки и 8 борби, Стоян Койнаров вкара 16 точки, докато Златин Георгиев завърши с 5 точки, 9 борби и 14 асистенции.

В следващите си срещи от Sesame Национална баскетболна лига на 4 март Левски приема Академик Бултекс 99 в зала "Триадица" в София, докато тимът на Шумен ще бъде домакин на Черно море Тича в "Арена Шумен".

Снимка: Sesame НБЛ

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5392
  • 1
Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:41
  • 6186
  • 3
Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

  • 20 фев 2026 | 20:15
  • 628
  • 2
Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

  • 20 фев 2026 | 18:52
  • 856
  • 0
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 5885
  • 0
Пред Sportal.bg! Агент №1 в България с анализ за efbet Купа на България

Пред Sportal.bg! Агент №1 в България с анализ за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 16:02
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 29742
  • 72
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 22970
  • 58
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 9739
  • 28
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 2180
  • 3
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5392
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 17577
  • 2