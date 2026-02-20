Брандираната олимпиада

Дали приключващите в неделя XXV Зимни олимпийски игри могат да бъдат описани в 30 реда. И да, и ... не. Да, защото Европа отново преживя великото спортно предизвикателство, а феновете от всички части на континента (естествено и не малко от другите части на света) изпълниха всички арени почти до краен предел. Организаторите отчитат печалби и рекорди по наплив на зрители... А това наистина го нямаше на предните игри в Република Корея и Китай. Да, имаше проблеми пандемията от Ковид 19, но определено емоцията е различна. Тук трябва да прибавим силните състезания, скандалите в поносимо количество, драмите, сълзите. Това го има винаги.

Не биха могли да ни стигнат обаче 30 реда за останалото извън светлината на прожекторите. Домакините обявиха разходи в размер на 6 милиарда евро. До последно залата за хокей в Милано не бе готова, да не говорим, че не отговаря да повечето стандарти. На никой обаче не му пука тук. Обявено бе построяването на нов лифт в Кортина, ала по време на игрите не се шуми изобщо за него. Всъщност на 3 февруари Кортина д'Ампецо бе огромна строителна площадка и си остана ... огромна строителна площадка и на 22 февруари. Не става дума за изграждане на спортни обекти. Хората си изграждат хотели и разни обществени постройки. С тези дейности вървят калта и проблеми с трафика, като прибавим и нормалната алпийска снежна зима, кашата става пълна. Е повечето строежи да прикрити с винили и въпреки това с нищо не се променя усещането за странност. Не за олимпийски празник.

Всъщност това бе една добре и не дотам добре брандирана олимпиада. Италианците построиха съвсем малко сгради (олимпийското село и залите в Милано), останалото са огромни палатки и контейнери за живеене. Няма никакви разхищения, дори журналистите в повечето случай остават на заден план. Май такава е тенденцията и на МОК, ако погледнем промените в правилата за акредитиране на представителите на медиите. Върви се към тотален монопол за носителите на правата, което с годините ще доведе до огромна информационна стерилност. Което съвпада с настроенията за живеене на тази изстрадала от безумията на собствените си двуноги жители планета. На Милано – Кортина дори не можеш да си направиш снимка с медалист или обикновен спортист в състезателните арени...Това обаче е най-малкото.

Президентът на МОК Ковънтри е решена да поеме твърда политика за генерални промени в движението. Идеята за вкарването на т.н. летни спортове в зимната програма не е отпаднала. Просто сега остава на заден план. Промените са само за едно – още по-големи печалби. Да ви прилича по това на дейността на ФИФА или мегаломанската идея за Суперлига на най-богатите футболни клубове на планетата? Какви размествания ще има трябва да разберем съвсем скоро. Следващите зимни игри са след четири години отново в тези планини, като Милано – Кортина просто даде насоката на французите. Май не – всичко като тенденции стартира от градската олимпиада в Париж.

Когато имаш съоръженията просто вадиш винилите, брандираш и си готов. Останалото е свръх печалба за повечето по веригата. Както бе тук този месец. Разбира се високите цени на нощувки наложиха определени корекции при хотелското предлагане, ала никой не е на загуба. Макар в курортите около Кортина да се очаквали далеч повече туристи през февруари. Различните градчета, домакини на отделните състезания на игрите, бяха на часове пътуване с автомобил един от друг. Така например ако сте в Кортина и решите да гледате сноуборд в Ливиньо ще ви трябват близо седем часа път. И още толкова обратно. Имаше и други подобни дестинации. При положение, че не разполагате със собствен транспорт е по-добре да си стоите там, където сте. Придвижването с обществен транспорт или с олимпийските бусове може да ви причини трайни психични отклонения. Транспортният проблем си дойде с първите олимпийски дни, остана си и с финалните акорди. Може би и той е част от тенденцията. Въпреки, че повечето доброволци не знаеха, къде и за какво се намират, не може да кажем, че организацията е била провал. Важното е картинката на телевизионния екран да е красива и в крак с новите технологии. А тя бе такава, наистина. Какво си остава на терен е друга робата.

На фона на всичко трябва да признаем, че италианската държава е хвърлила сериозни усилия за сигурността на игрите. Карабинери и военни бдят денонощно. Сериозен пропусквателен режим има за всяко състезание, разбира се има какво още да се желае пак от доброволците, но пък до тях непрекъснато има полицейски части.

На всички олимпийски игри е имало политика. Тук станахме свидетели на няколко скандала, като този с каската на дисквалифицирания украинец, при разясняването на които МОК не излезе с адекватна позиция. Поне така я разбраха повечето акредитирани журналисти. При откриването се видя колко е чувствително италианското общество към отделни вътрешнополитически действия на американското правителство. Чудно, какво би се случило ако Доналд Тръмп изпълни обещанието си да пристигне за финала в мъжкия хокейен турнир, при положение на терена да играят САЩ и Канада? С това темата за политика и олимпиада със сигурност не свършва.

Какво направиха българите ли? Сътвориха една много добра олимпиада. На фона на всички безумия у нас. Разполагаме с невероятно качествени млади хора, практикуващи зимни спортове. Младежи с визия за бъдещето, с различно мислене, чаровни, красиви, говорещи езици. Българи, които показаха, че са деца на света. Със силата и мисленето на всички останали. Без комплекси. Имаме и добра работа на федерациите по ски и биатлон. Работа с план и конкретни решения за тази олимпиада (факт, независимо от хейта, който ще избухне под тези редове). Да,едни успяха повече, други разочароваха фенове и себе си. Все пак това е спорт. Тервел, Лора, Милена, Влади, Малена, Радо ... и всички останали направиха най-доброто класиране за България от Солт Лейк Сити през 2002 година. Сътвориха го с по-малка делегация и без грандиозни провали. Така изпълниха очакванията за успешни зимни игри през 2026 година. Естествено винаги може още. А ако се запази тенденцията и повечето от тези състезатели останат в играта наистина би трябвало да очакваме повече след четири години. Къде ли е разковничето на успеха? Винаги се спори по този въпрос, защото отговори на специалисти и спортисти биват много и са различни. А, когато Лора изненада в бронзовия си медал в Антерселва имахме интересен коментар. Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска каза: „Явно Лора е изпълнила изцяло програмата на Пихлер...“

Известно е, че който се взира в детайлите и не се пести винаги успява! Утре има още едно състезание в биатлона, където Христова и Тодорова застават старт...

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри