  2. Милано - Кортина 2026
  3. Фрида Карлсон и още две фаворитки са изолирани в хотел

Фрида Карлсон и още две фаворитки са изолирани в хотел

  • 20 фев 2026 | 15:57
  • 566
  • 2
Фрида Карлсон и още две фаворитки са изолирани в хотел

Шведските състезатели по ски-бягане Фрида Карлсон, Йона Сундлинг и Едвин Ангер се разболяха и са изолирани в хотел, като участието им в масовия старт на Игрите в Милано - Кортина е несигурно.

„Карлсон се почувства зле тази сутрин поради леки симптоми на настинка и ще се въздържи от тренировки засега“, каза представител на шведския национален отбор пред SVT.

Expressen съобщава също, че Йона Сундлинг и Едвин Ангер имат проблеми с гърлото.

26-годишната Фрида Карлсон спечели два златни медала на Игрите в Италия – в скиатлона и в състезанието на 10 км – и взе сребро в щафетата.

Зимните олимпийски игри приключват на 22 февруари.

Снимки: Imago

