Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

Лора Христова и Милена Тодорова проведоха последната си тренировка на олимпийските игри Милано – Кортина. Днес, според предварителния план на Волфганг Пихлер, момичетата от Троян направиха едночасово занимание. Следва възстановяване и подготовка за масовия старт на 12,5 километра, който е утре от 15,15 часа българско време. Двете стартират с надеждата за отлично представяне, а вчера Пихлер обяви, че те са готови за медали. Разбира се, това е състезание по биатлон и всичко може да се случи, но до този момент прекрасните български дами правят страхотна олимпиада.

Лора Христова е сензацията на игрите, след като спечели бронза в индивидуалния старт на 15 километра. Христова утре ще стартира с номер 6. До момента от 62 изстрела във всички състезания, включително и смесената щафета, Лора има само три пропуска на рубежа. Милена Тодорова пък ще застане на старт с номер 16. Тя завърши четвърта в спринта на 7,5 километра и сега амбицирана за реванш.

Тази вечер в Антерселва трябва да пристигне и Димитър Илиев, министър на спорта. Той днес ще даде вечеря за биатлонистите и утре ще бъде на стадиона, за да подкрепя двете момичета. Илиев ще бъде и във Верона в неделя за закриването на олмпийските игри.

От нашите представители в предпоследния ден от игрите по програма трябва да стартира и Даниел Пешков в класиката 50 километра за мъже в ски бягането на Tesero Cross-Country Skiing Stadium във Вал ди Фиеме. А българските пратеници на медиите продължават да се справят с транспортните предизвикателства в Италия благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри