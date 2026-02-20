Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

Масовият старт за жени от състезанията по биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина ще бъде излъчен на голям екран в салона на община Троян.

“На 21 февруари (събота) ви каним да преживеем отново заедно магията на зимните спортове и да подкрепим българските състезателки в биатлона по време на Зимни олимпийски игри 2026. Нека покажем, че Троян стои зад своите спортисти! Особено когато на старта застават и нашите троянски участници – повод за гордост за целия град”, обявиха от местната администрация.

Началото на излъчването е в 15:15 часа. В масовия старт за жени на 12,5 км ще стартират две представителки на местната школа - Лора Христова и Милена Тодорова.

Както е известно, 22-годишната Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 км, а Милена Тодорова се класира четвърта в спринта, оставайки в подножието на подиума.

“Да аплодираме, да се вълнуваме и да споделим тръпката от всяка стрелба и всяка обиколка на трасето. Успех, Лора Христова и Милена Тодорова! Троян е с вас!”, написаха още от Община Троян във Фейсбук.