  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Матео Беретини се класира за четвъртфиналите в Рио

Матео Беретини се класира за четвъртфиналите в Рио

  • 20 фев 2026 | 11:05
  • 207
  • 0
Матео Беретини се класира за четвъртфиналите в Рио

Матео Беретини се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите АТР 500 в Рио де Жанейро, Бразилия, с награден фонд от близо 2,5 милиона долара. 29-годишният италианец се наложи над Душан Лайович (Сърбия) с 3:6, 6:4, 6:2 за два часа и девет минути.

Сърбинът стартира силно и поведе с 3:0 в откриващия сет, спечелвайки три от подаванията си без да даде точка на опонента. Беретини се съвзе във втория сет и успя да пробие за 4:2 в своя полза, но веднага допусна брейка да бъде върнат. При 5:4 в своя полза и сервис на Лайович, италианецът преодоля пасив от 0:40, за да измъкне сета и равенството в общия резултат.

В решаващия сет два пробива бяха достатъчни на Беретини, за да си спечели срещата и да си осигури участие в четвъртфиналната фаза. Там той ще се изправи срещу Игнасио Бусе (Перу), който отстрани поставения под номер три представител на домакините Жоао Фонсека с 5:7, 6:3, 6:4.

„Щастливият губещ“ Жайме Фария (Португалия) победи Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) със 7:6 (1), 6:4 за малко над два часа игра. Така 22-годишният португалец повтори постижението си от миналия сезон, когато отново достигна четвъртфиналите в Рио де Жанейро.

В следващата фаза Фария ще срещне Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който отстрани квалификанта Вилиус Гаубас (Литва) със 7:6(1), 6:4.

