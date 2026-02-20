Меншик шокира Синер за най-голямата победа в кариерата си

Якоб Меншик взе скалпа на Ян Синер в Доха за най-голямата победа в кариерата си до момента. 20-годишният чех достигна до полуфиналите на турнира от категорията АТР500, след като се наложи над световния №2 със 7:6(3), 2:6, 6:3 след час и 12 минути игра.

Преди две години чехът постигна първата си победа над играч от Топ 5 срещу Андрей Рубльов по пътя към финала в катарската столица. В четвъртък вечерта той изигра страхотен трети сет, за да спечели първия си дуел със Синер и да си осигури среща на полуфиналите с Артур Фис.

“Не знам, честно казано”, каза Меншик в отговор на въпрос как е стигнал до победата. “Преди мача бях наясно с качествата на Яник. Той е страхотен човек, велик шампион. Това, което вече е постигнал в младата си кариера, е доста впечатляващо, така че знаех, че ще бъде трудно. Но дори и с тази мисъл, аз излязох на корта, за да спечеля този мач. Сервирах доста добре, въпреки че условията започнаха да се влошават с настъпването на нощта. Беше много тежка психическа битка. След втория сет енергията ми леко спадна и съм наистина щастлив, че успях да се върна след почивката за тоалетна и от началото на третия сет отново започнах да сервирам добре. Просто съм доволен от представянето ми днес”, добави Меншик.

Чехът преследва своята втора титла от АТР тура за 2026 година, след като триумфира в Оклънд през първата седмица от новия сезон. Меншик вече има баланс 4-2 срещу опоненти от Топ 5, като тази статистика включва победи срещу двама, оглавявали световната ранглиста - Новак Джокович и Синер.

В резултат на досегашното си представяне в Доха, той се изкачи с три места до №13 в класацията PIF ATP Live. В петък Якуб Меншик той ще се опита да достигне финала в катарската столица за втори път, а негов опонент ще бъде 21-годишния Фис. Младият французин се завърна в игра по-рано този месец, след като изигра само два мача през предходните осем месеца поради контузия на гърба. Фис си осигури първи полуфинал в тура от миналия април, като победи Иржи Лехечка с 6:3, 6:3.

“Със сигурност не очаквах, че ще играя толкова добре така скоро след завръщането ми на корта. Просто не знаеш какво да очакваш след толкова продължително възстановяване след травма. Далеч съм от най-добрата си форма, но съм доволен от начина, по който играя на този етап.”, заяви на пресконференцията след успеха си Артур Фис.