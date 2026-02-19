Ясни са всички полуфиналисти в кърлинга за жени

Двукратният световен шампион Канада срещу бронзовия медалист от Пекин 2022 Швеция и САЩ срещу Швейцария ще играят на полуфиналите в олимпийския турнир по кърлинг при жените на Игрите в Милано-Кортина.

Канада на Рейчъл Хоман победи Република Корея с 10:7, за да си осигури място в топ 4, каквото заслужиха и Съединените щати. И двата отбора се нуждаеха от победи, за да стигнат до полуфиналите, а Хоман направи невероятно представяне, подпечатвайки успеха за своя тим и участие на полуфинал на Олимпийски игри за първи път в кариерата си.

RACHEL HOMAN AND TEAM CANADA IS THROUGH TO THE SEMIFINAL OF THE WOMEN'S CURLING TOURNAMENT! 🇨🇦🥌#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Typt8ggzB4 — TSN (@TSN_Sports) February 19, 2026

Ясни са двете полуфинални двойки в мъжкия кърлинг в Милано – Кортина

САЩ, воден от Табита Питърсън, се надява да стане първият женски отбор от страната, спечели олимпийски медал, постигна победа със 7:6 над Швейцария, чийто тим вече си беше гарантирал място на полуфиналите. Двата отбора ще се срещнат отново в петък в битка за класиране на финала.

Шампионът от предишните Зимни олимпийски игри Великобритания, със Софи Джаксън начело, се наложи над домакините от Италия със 7:4 и завърши на шеста позиция след корейките.

Швеция е първият полуфиналист в Милано - Кортина в женския кърлинг

Последната сесия от първата фаза при жените, както и полуфиналите при мъжете, които предстоят по-късно тази вечер, бяха забавени с 30 минути, след като обилният снеговалеж в Кортина д'Ампецо причини проблеми с пътуването.

Срещата за бронзовите медали е насрочена за събота, а финалът ще се проведе в неделя.

