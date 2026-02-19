Ясни са двете полуфинални двойки в мъжкия кърлинг в Милано – Кортина

Вицешампионът от Пекин 2022 Великобритания срещу Швейцария и Норвегия срещу бронзовия медалист от предишните Зимни олимпийски игри и шампион от Сочи 2014 - Канада са полуфиналите в надпреварата по кърлинг при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Норвегия на Магнус Рамсфийел победи Канада с 8:6, за да си осигури място на полуфиналите, докато Великобритания влезе в топ 4, след като домакините от Италия загубиха от Швейцария с 5:9.

Успехът на швейцарците им донесе перфектен завършек на основната фаза с девет победи от девет мача и сблъсък с Великобритания на полуфиналите.

„Днес не се представихме толкова добре, колкото искахме, а те бяха по-добри от нас. И ние трябва да го приемем“, каза италианецът Амос Мозанер, който спечели бронз в състезанието при смесените двойки по-рано този месец.

„Имахме шансове в няколко мача през седмицата, но не ги осъществихме. Това е Олимпиада, всеки отбор се бори здраво за място в плейофите“, добави той.

Великобритания на Брус Муат се възстанови от серия от три поредни загуби, за да надделее над Съединените щати с 9:2.

Полуфиналите в мъжкото състезание ще се проведат по-късно тази вечер, като победителите ще се срещнат в мача за златото в събота, докато загубилите ще се изправят един срещу друг в двубоя за третото място в петък.

В останалите мачове по-рано днес олимпийският шампион от 2022 година Швеция загуби с 4:10 от Чехия, за да завърши на девета позиция разочароващата защита на титлата си, като само Китай е зад шведите, след като отстъпи пред Германия с 4:6.

Снимки: Gettyimages