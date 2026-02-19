Популярни
Микаела Шифрин отпразнува подобаващо Олимпийското злато

  • 19 фев 2026 | 19:50
  • 201
  • 0

Само часове след като спечели първия си олимпийски златен медал от осем години, американската скиорка Микаела Шифрин отпразнува стилно със съотборничките си в Австрия Хаус в Кортина в сряда.

30-годишната състезателка направи две доминиращи бягания по-рано през деня, за да спечели женския слалом с огромните 1,50 секунди преднина, което я прави първата американска скиорка, спечелила три златни медала в алпийските ски.

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане
Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Това беше най-голямата разлика в победата в което и да е олимпийско състезание по алпийски ски от 1998 г. насам и третата по големина в женския слалом - състезанието, което тя спечели като свежа 18-годишна в Сочи през 2014 г., за да затвърди изгряващия си статут на ски суперзвезда.

Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам
Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам

Тя спечели и златото в гигантския слалом на Игрите в Пьончан през 2018 г., но не завърши трасето нито в слалома, нито в гигантския слалом в Пекин през 2022 г.

