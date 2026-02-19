УЕФА си осигури съдебна заповед в Индия за блокиране на пиратски сайтове с 2 милиарда посещения

В сътрудничество с Алианса за творчество и развлечения (ACE) и в пълна координация с UC3 УЕФА получи съдебна заповед в Индия, основана на авторското право, която позволява динамично блокиране за защита на Шампионската лига от мащабно незаконно излъчване. Решението на Върховния съд в Делхи обхваща 79 домейна, генериращи 2 милиарда посещения годишно, и дава на УЕФА правомощието динамично да блокира новопоявяващи се нелегални сайтове до края на сезона.

Очаква се тези мерки, приложени в Индия чрез доставчици на интернет услуги, както и чрез посредници на ниво домейни с глобален обхват, да нарушат значително достъпа до целевите услуги. Това включва и глобални механизми за спиране на домейни.

УЕФА и UC3 продължават да работят в тясно сътрудничество за засилване на защитата на клубните турнири на УЕФА. Двете организации приемат пиратството изключително сериозно и инвестират в силни правни, оперативни и технологични мерки, предназначени да защитят клубовете, партньорите-излъчватели и цялата футболна екосистема. Това помага да се гарантира, че феновете по света могат да следят състезанията на УЕФА в сигурна среда.

„Пиратството не е дейност без жертви – то подхранва организирани престъпни мрежи и отклонява съществени приходи от играта“, заяви Ги-Лоран Епщайн, управляващ директор на UC3. „Тези заповеди представляват ясна стъпка напред: динамичното блокиране засилва защитата на нашето глобално семейство от партньори-излъчватели, запазвайки стойността, която те предоставят на феновете, и позволявайки продължаващи инвестиции в цялата европейска футболна екосистема.“