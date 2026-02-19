Популярни
Националният селекционер следи изкъсо случващото се в "Арена Ботевград"

  19 фев 2026 | 17:34
  • 363
  • 0

Днес стартира турнирът efbet Купа на България, а зала "Арена Ботевград" е пълна с познати баскетболни личности, забеляза екипът на Sportal.bg.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол Любомир Минчев също се появи в спортното съоръжение в Ботевград, за да наблюдава четвъртфиналните мачове от първия ден на надпреварата.

В първия мач един срещу друг играят отборите на Берое Стара Загора и Локомотив Пловдив, а от 19:00 часа Рилски спортист се изправя срещу Академик Бултекс 99.

