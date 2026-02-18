Голям удар за ПСВ и Петер Бош: нова контузия в атака

ПСВ Айндховен трябва да преглътне нов удар: Гуус Тил се контузи по време на тренировка. Така и временният нападател е извън игра за неопределено време. Треньорът на ПСВ Петер Бош почти през целия сезон се сблъсква с контузии на своите основни нападатели, а сега към тях се присъединява и Тил.

Гуус Тил беше основна причина за успеха на ПСВ този сезон. В началото на кампанията Аласан Плеа, Рикардо Пепи и Майрон Боаду отпаднаха за дълго, което накара Бос да заложи на Тил като централен нападател. Нещата потръгнаха отлично, най-вече благодарение на головия нюх на атакуващия полузащитник, играещ на върха на атаката. Той формираше златно дуо с Исмаел Саибари, но сега това партньорство отново е разкъсано.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 ℹ️



Guus Til was forced to leave training due to an injury. As a result, PSV will temporarily be without the 28-year-old forward, who has already begun his rehabilitation program. pic.twitter.com/1yWVc4Noax — PSV (@PSV) February 18, 2026

Контузията на Тил е удар в един досега много силен сезон за него. В първенството той вече имаше дванадесет гола и три асистенции в 22 мача. Доказа се и на най-високата европейска сцена: в Шампионската лига участва във всичките осем мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

"Разбира се, бих искал да продължа тази серия, особено защото се чувствах добре и като отбор правим нещо много красиво. Но такива малки неуспехи, за съжаление, са част от елитния спорт. Ще направя всичко възможно да се върна възможно най-бързо и силен“, казва Тил, който вече е започнал своята рехабилитация. Според информациите той ще отсъства няколко седмици.

Преди няколко седмици Бос вече трябваше да се справя с подобен проблем, тъй като тогава Тил също не беше на разположение. Тогава 62-годишният треньор избра Есмир Байрактаревич. „Привлякохме го като дясно крило, но предвид качествата му, той трябва да може да играе и като централен нападател, защото е много умел в малки пространства. Той е някой, който в крайна сметка ще стане атакуващ полузащитник“, заяви Бос след мача за Купата срещу ФК Ден Бош, когато Байрактаревич започна на върха на атаката.

