Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  3. Голям удар за ПСВ и Петер Бош: нова контузия в атака

Голям удар за ПСВ и Петер Бош: нова контузия в атака

  • 18 фев 2026 | 13:06
  • 76
  • 0
Голям удар за ПСВ и Петер Бош: нова контузия в атака

ПСВ Айндховен трябва да преглътне нов удар: Гуус Тил се контузи по време на тренировка. Така и временният нападател е извън игра за неопределено време. Треньорът на ПСВ Петер Бош почти през целия сезон се сблъсква с контузии на своите основни нападатели, а сега към тях се присъединява и Тил.

Гуус Тил беше основна причина за успеха на ПСВ този сезон. В началото на кампанията Аласан Плеа, Рикардо Пепи и Майрон Боаду отпаднаха за дълго, което накара Бос да заложи на Тил като централен нападател. Нещата потръгнаха отлично, най-вече благодарение на головия нюх на атакуващия полузащитник, играещ на върха на атаката. Той формираше златно дуо с Исмаел Саибари, но сега това партньорство отново е разкъсано.

Контузията на Тил е удар в един досега много силен сезон за него. В първенството той вече имаше дванадесет гола и три асистенции в 22 мача. Доказа се и на най-високата европейска сцена: в Шампионската лига участва във всичките осем мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

"Разбира се, бих искал да продължа тази серия, особено защото се чувствах добре и като отбор правим нещо много красиво. Но такива малки неуспехи, за съжаление, са част от елитния спорт. Ще направя всичко възможно да се върна възможно най-бързо и силен“, казва Тил, който вече е започнал своята рехабилитация. Според информациите той ще отсъства няколко седмици.

Преди няколко седмици Бос вече трябваше да се справя с подобен проблем, тъй като тогава Тил също не беше на разположение. Тогава 62-годишният треньор избра Есмир Байрактаревич. „Привлякохме го като дясно крило, но предвид качествата му, той трябва да може да играе и като централен нападател, защото е много умел в малки пространства. Той е някой, който в крайна сметка ще стане атакуващ полузащитник“, заяви Бос след мача за Купата срещу ФК Ден Бош, когато Байрактаревич започна на върха на атаката.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6002
  • 6
Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

  • 18 фев 2026 | 07:26
  • 3992
  • 0
Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

  • 18 фев 2026 | 07:04
  • 4124
  • 5
Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

  • 18 фев 2026 | 06:44
  • 2108
  • 2
Престиани: Не съм расист

Престиани: Не съм расист

  • 18 фев 2026 | 06:23
  • 4596
  • 4
Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

  • 18 фев 2026 | 06:06
  • 5720
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 31860
  • 60
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 12291
  • 10
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 19494
  • 4
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 6276
  • 10
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 5794
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6002
  • 6