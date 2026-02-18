Иван Редовски за подготовката и целите на Балкан

Балкан (Ботевград) винаги е фактор в Югозападната Трета лига.

Президентът и треньор Иван Редовски коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите за пролетния полусезон.

„Свършихме доста работа в подготовката. Има обаче още какво да направим и продължаваме. Привлякохме в състава две утвърдени имена – вратаря Христо Матев и атакуващия Цветомир Вачев. Позицията в класирането ни дава възможност да играем без напрежение през пролетта. Очаквам повече успешни игри и да сме възможно по-напред в класирането“.