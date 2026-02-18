Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Иван Редовски за подготовката и целите на Балкан

Иван Редовски за подготовката и целите на Балкан

  • 18 фев 2026 | 08:52
  • 239
  • 0

Балкан (Ботевград) винаги е фактор в Югозападната Трета лига.

Президентът и треньор Иван Редовски коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите за пролетния полусезон.

„Свършихме доста работа в подготовката. Има обаче още какво да направим и продължаваме. Привлякохме в състава две утвърдени имена – вратаря Христо Матев и атакуващия Цветомир Вачев. Позицията в класирането ни дава възможност да играем без напрежение през пролетта. Очаквам повече успешни игри и да сме възможно по-напред в класирането“.

