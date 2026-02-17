Първата ми олимпиада беше в корема на майка ми

20 години след Торино 2006 италианската олимпийска шампионка в алпийските ски Даниела Чекарели отново е част от Зимните олимпийски игри. Този път обаче тя ще чака на финала.

„Това е моята първа Олимпиада – ако не броим тази, на която съм участвала в корема на майка ми“, усмихва се нейната 18-годишна дъщеря Лара Колтури.

Като се има предвид, че в семейния им дом вече стои олимпийското злато в супергигантския слалом от Солт Лейк Сити 2002, спечелено от Чекарели, не е изненадващо, че Колтури е била поставена на ски още преди да се научи да ходи.

На Милано – Кортина 2026 тя прави своя олимпийски дебют – и този път сцената е изцяло нейна. След като проби на Световната купа през 2022 г., сравненията с майка ѝ бяха неизбежни. Паралелите с имена като Микаела Шифрин също бяха комплимент за очевидния ѝ вроден талант като тийнейджърка, но Колтури последователно показва решимост да върви по свой собствен път.

„Бих казала, че ролите вече малко са се разменили“, споделя тя пред Olympics.com. „Преди аз бях дъщерята на Чекарели, която спечели Олимпиадата през 2002-та, а сега тя е майката на олимпийка.“

Най-отличителното е, че Колтури прави своя дебют на Зимни олимпийски игри, представлявайки Албания, като става едва втората жена в историята, която го прави. Тя е приета изключително топло от страна, която рядко е виждала свои представители да се борят на тези Игри. До момента нито един спортист, състезаващ се за Албания, не е печелил медал от Зимни олимпийски игри.

„Много бих искала да бъда част от историята“, продължава Колтури.

„В тяхната култура не е типично да се виждат спортисти в зимните олимпийски спортове. Много ме радва да виждам как хората се вдъхновяват.“

На финала на първото ѝ състезание в Кортина – гигантския слалом – я очакваха родителите ѝ, брат ѝ и баба и дядо. Образ, който Колтури описва като „незабравим“. Първият ѝ манш беше отличен и я нареди на четвърто място. Дори за вундеркинд с толкова големи очаквания, най-обещаващите понякога изненадват самите себе си.

„Знаех, че карам добре, но не очаквах да бъда толкова бърза. Доказах на себе си, че мога“, написа тя в Instagram.

Вторият манш не протече по план и я върна назад в класирането.

Но с още едно състезание предстои – слалома в сряда (18 февруари) – семейството ѝ отново ще бъде там, за да я подкрепя. Както тя допълва в публикацията си: „Помни – точно както у дома. Израснах на снега и тук ми е мястото.“

Естествената ѝ връзка със снега в детството обаче никога не е гарантирала успехите, които тийнейджърката вече е постигнала. Тренирана от родителите си и по-широк екип, който се разраства през годините, Колтури е и стипендиант по програмата „Олимпийска солидарност“.

През сезон 2024/25 тя донесе два исторически подиума за Албания в Световната купа – в слалома и гигантския слалом.

„Не осъзнавах, че мога да направя това – че мога да стигна до това най-високо ниво и да се задържа там“, каза тя пред Olympics.com.

В сравнение с други състезатели, някои от които се спускат по склоновете на Стелвио почти откакто тя се е родила, Колтури стъпи за първи път на трасето в Кортина едва миналата година.

„Имах възможност да карам цял ден в Кортина с една приятелка. Това беше първият път, когато видях пистите. Това е магическо място. Опитах се да запомня възможно най-много ориентири и планини – наистина са красиви. Нямам опита на другите, но си записвам малки бележки от всички съвети, които майка ми и другите състезатели ми дават.

През последните две години се опитвах да натрупам възможно най-много опит и да запомня дребните детайли. Тази година успях да покажа, че дори те да знаят много повече от мен, аз винаги ще давам най-доброто от себе си, за да успея.“

Тя приема спокойно сравненията с майка си и с други тийнейджърски таланти, които по-късно са постигнали величие. В дебютната си Олимпиада приоритет за нея е удоволствието, което е почувствала още когато за първи път е обула ски като дете.

„Ще се опитам да ги изживея по най-добрия начин – без да си създавам напрежение, а просто да се забавлявам“, казва тя. „Всеки има своя история, своето минало и своето бъдеще.“