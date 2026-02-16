Популярни
  Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

  16 фев 2026 | 20:06
Халфът на Барселона Педри, който в момента лекува травма, започна да диверсифицира своите приходи. Испанският национал, смятан за един от най-добрите футболисти на своя пост в света, е финализирал сделка за закупуване на хотел в близост до летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ в Мадрид и новото градско трасе на Формула 1, което се предвижда да бъде изградено в испанската столица, съобщава „Ел Конфиденсиал“.

Покупката е осъществена чрез холдинговата компания „Pedrineta S.L.“, която футболистът на Барса използва за управление на своите инвестиции в недвижими имоти. Дружеството е основано през 2023 г., както е видно от Търговския регистър. Фирмата на Педри се занимава с обща дейност в сферата на недвижимите имоти, включително покупка, продажба и отдаване под наем на имоти за собствена сметка. Наскоро тя е извършила увеличение на капитала с 200 000 евро, достигайки обща стойност от 4,2 милиона евро за осъществяване на различни инвестиционни проекти.

Имот с 41 стаи в привилегирована зона
Придобитият четиризвезден имот е хотел „Villa de Barajas“, разположен на булевард „Логроньо“ № 331. Той разполага с 41 стаи и е насочен предимно към транзитно преминаващи пътници и участници в панаири и конгреси, провеждани в района.

Сред предлаганите от хотела услуги са 24-часова рецепция, закуска на шведска маса и Wi-Fi връзка, както и други стандартни удобства за обекти от неговата категория. Стратегическото му местоположение го превръща в практичен избор за краткосрочен престой.

Друго негово предимство е близостта до метростанция „Барахас“, която осигурява бърз достъп както до летището, така и до центъра на Мадрид, улеснявайки придвижването на гостите.

Педри вече придоби и бивш манастир в Тегесте
Футболистът от Канарските острови е закупил и бивш манастир за 2,5 милиона евро в сделка, подготвяна през есенните месеци. Сградата, построена през 1943 г., е била дом на монахини от ордена на Успение Богородично в продължение на седем десетилетия, а сега е собственост на играча, който има и бъдещи планове за нея. Според наличната информация Педри възнамерява да реновира имота и да го превърне в селски хотел, възползвайки се от площта от близо 9500 квадратни метра и двете сгради, съставляващи бившия религиозен комплекс.

В този случай младият футболист може да се възползва от очарованието на родния си край, заобиколен от дива природа и разположен в непосредствена близост до природния парк „Анаха“.

