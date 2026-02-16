Конър Макдейвид постави олимпийски рекорд при разгрома на Канада

Конър Макдейвид води устрема на Канада към златото и по пътя чупи рекорди. Канада завърши участието си в Група А на олимпийския турнир по хокей на лед с разгромна победа с 10:2 над Франция в неделя, записвайки перфектен баланс от три победи в три мача преди четвъртфиналите в сряда.

А с това, че канадците оправдават очакванията си на фаворити и завоюваха първото място в групата, Макдейвид още веднъж показва защо е смятан за един от най-добрите играчи в света. Капитанът на Едмънтън Ойлърс отбеляза един гол и направи две асистенции срещу Франция, с което увеличи общия си актив на девет точки.

Това не само е най-високият точков актив на турнира до момента, но и рекорд за най-много точки след първите три мача на Зимни олимпийски игри с участието на играчи от НХЛ.

Освен това Макдейвид стана първият играч от НХЛ в историята на Олимпийските игри, който записва по три точки в три поредни мача.

„Трябва ми секунда да осмисля това“, каза старши треньорът на Канада Джон Купър в неделя, когато бе попитан за резултатността на Макдейвид. „Не можеш лекомислено да хвърляш титлата "най-добрият играч в света". Можеш да спориш колкото искаш, но той определено е сред най-добрите. Играе в най-силния турнир в света и блести по този начин.“

Макдейвид вече е само на две точки от изравняване на рекорда за най-много точки на Зимни олимпийски игри с участие на НХЛ играчи (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026). Този рекорд се държи от финландския тандем Теему Селане (6 гола + 5 асистенции) и Саку Койву (3 гола + 8 асистенции) от Олимпиадата в Торино през 2006 г., когато Финландия спечели сребро след загуба от Швеция на финала.

Макдейвид е подкрепян от Сидни Кросби — който също отбеляза гол и направи две асистенции срещу Франция и стана най-резултатният канадец в историята на Олимпийските игри сред НХЛ играчите. Към тях от olympics.com добавят тийнейджърската суперзвезда Маклин Селебрини, който вече има шест точки (4 гола и 2 асистенции) и подчертават, че "кленовите листа" гледат само към златото.

„Направихме това, за което дойдохме“, каза Макдейвид. „Дойдохме да спечелим хокейния мач и да продължим да се подобряваме.“