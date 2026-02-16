Популярни
Хокеист биткаджия ще дава обяснение за поведението си

  • 16 фев 2026 | 13:20
  • 560
  • 0
Хокеист биткаджия ще дава обяснение за поведението си

Френският хокеист от националния тим Пиер Кринон ще дава обяснение пред федерацията на страната за боя с канадеца Томас Уилсън при тежката загуба на отбора си с 2:10 в груповата фаза на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

"Вследствие на изгонването и поведението на Пиер Кринон по време на мача Франция - Канада, президентът на Френската федерация по хокей на лед Пиер-Ив Жербо и шефът на делегацията привиква от утре санкционирания играч, за да се запознае с всичко около инцидента в присъствието на хора от делегацията и щаба", се казва в съобщение на федерацията в социалните мрежи.

Седем минути преди края на третия период Кринон и Томас Уилсън се сбиха на леда, като защитникът свали на леда крилото на Вашингтон Кепитълс, преди съдиите да ги разтърват. Този бой, който е разрешен в НХЛ, не се толерира по време на Олимпийски игри. Двамата бяха изгонени, но не ги застрашават последващи наказания и могат да участват в следващите мачове на отборите си.

"Когато сблъскате остри играчи по хокей, е сигурно, че ще има искри", опита се да минимизира инцидента селекционерът на Канада Джон Купър.

