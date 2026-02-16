Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Германски биатлонистки се натровили с бургери в Италия

Германски биатлонистки се натровили с бургери в Италия

  • 16 фев 2026 | 12:48
  • 241
  • 0
Германски биатлонистки се натровили с бургери в Италия

Германските биатлонистки Янина Хетих-Валц и Ванеса Фойгт са имали здравословни проблеми по време на Олимпийските игри в Италия поради некачествена храна, съобщи "Билд". Твърди се, че натравянето е причинено от бургери, които спортистките са яли след индивидуалното състезание на 11 февруари.

„Предполагаме, че са яли нещо лошо. Беше само за една нощ. С Янина това се случи една нощ по-късно, така че тя не беше достатъчно подготвена за спринта. Но нашият медицински отдел, нашият лекар, е абсолютно сигурен, че не е нищо сериозно“, цитира "Билд" Феликс Битерлинг, спортен директор на Германската ски асоциация.

В индивидуалното състезание Фойгт завърши четвърта, а Хетих-Валц осма. В тази дисциплина българката Лора Христова спечели бронзов медал. Само няколко дни по-късно обаче последиците от хранителното отравяне започнаха да се отразяват на представянето на двете германки. Хетих-Валц беше принудена да се оттегли от спринтовата надпревара на 14 февруари. Фойгт стартира, но завърши едва 12-та.

Чешката биатлонистка Джесика Йислова се сблъска с подобен проблем – тя също се оттегли от спринта. Германският и чешкият национален отбор са настанени в един и същ хотел.

Заслужава да се отбележи, че германската делегация е довела със себе си в Италия личен готвач, който е отговорен за храната на спортистите. Това обаче не попречи на отбора да претърпи инцидент.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

"Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

"Кралицата на социалните медии" Леердам използва нарастващото внимание, за да вдъхнови млади момичета

  • 16 фев 2026 | 09:11
  • 1993
  • 1
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 8667
  • 9
Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 21116
  • 35
Норвегия дръпна в класирането по медали

Норвегия дръпна в класирането по медали

  • 16 фев 2026 | 03:51
  • 1852
  • 1
Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

  • 16 фев 2026 | 03:43
  • 1512
  • 5
Минерва Хазе и Никита Володин поведоха след кратката програма при спортните двойки

Минерва Хазе и Никита Володин поведоха след кратката програма при спортните двойки

  • 16 фев 2026 | 03:36
  • 1544
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 21116
  • 35
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 8667
  • 9
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 3383
  • 23
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 14662
  • 17
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 5612
  • 3
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3931
  • 5