Обилен сняг и лоша видимост за слалома в Бормио

Час и половина преди началото на слалома, последен от алпийската програма за мъже на олимпийските игри Милано – Кортина, в Бормио заваля обилен сняг. Рано сутринта имаше и мъгла в горната част на трасето, но сега основният проблем за състезатели и организатори си остава новата снежна покривка. Снегът определено ще създаде проблем и с видимостта на скиорите, както и на ваксмайсторите. Всъщност това време не е никаква изненада, защото синоптиците го прогнозираха от десетина дни и всички трябва да са подготвени.

Организаторите пуснаха допълнително хора и техника, за да чистят трасето. Иначе нашите големи очаквания към този старт са насочени към асът ни Алберт Попов, който ще стартира 18-и. На миналата олимпиада в Пекин Аби завърши 9-и, а в далечното минало легендата Петър Попангелов има две шести места в Лейк Плесид през 1980 година и в Сараево през 1984 година. Днес Пепи Попангелов ще бъде на трибуните и ще гледа в компанията на знаменитости като Алберто Томба и Приеро Грос.

На трибуните ще и ръководството на БФСки с председателя Цеко Минев и неговия заместник Георги Бобев. Кметът на Банско Стойчо Баненски и група общински съветници от пиринския курорт също ще подкрепят нашите алпийци. На трибуните трябва да е и избраната за председател на БОК Весела Лечева, която снощи трябваше да пристигне от България. Вторият наш представител днес в слалома е Калин Златков с номер 40. На старт застават 70 скиори от 96 националности.

Дали този снеговалеж е проблем за българите? Не би трябвало. Да си припомним, че Аби станат трети на старта от календара на Световната купа в Палисейдс Тахо (САЩ) именно при такива условия. Колкото до сложната снежна обстановка, то българските репортери отново успеха да се справят благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри