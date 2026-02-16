Гренландското знаме дразни Щатите от трибуните в Милано - Кортина

Двама фенове, които издигнаха знаме на Гренландия по време на мача между Съединените щати и Дания в мъжкия хокей на Зимните олимпийски игри в събота в Милано, казват, че са го направили като жест на европейска подкрепа за острова и за Дания.

Щатите спечелиха битката на леда с 6:3.

Вита Калниня и съпругът ѝ Александър Калнинш — фенове на латвийския национален отбор по хокей, които живеят в Германия — разпънаха голямо червено-бяло знаме на Гренландия по време на загрявката и отново, когато датският тим отбеляза първия гол в мача от предварителната фаза срещу САЩ, който в крайна сметка американците спечелиха с 6:3.

A fan waving the Greenland flag after Denmark scores on the US 😭🇩🇰🇬🇱 pic.twitter.com/x5aMxCUPmz — PuckEmpire (@puckempire) February 14, 2026

„За нас, като европейци, беше важно да се появим с този символ като знак на европейско единство и подкрепа за Гренландия“, каза Калнинш пред Асошиейтед прес.

Риториката на Доналд Тръмп през последните седмици относно поемане на контрол над Гренландия разпали националната гордост в Дания, която управлява полуавтономния остров, както и подкрепа от цяла Европа.

Latvian fans hold up Greenland flag during Team USA vs Denmark Olympics hockey game, but told to stop raising it, despite US flags being waved. pic.twitter.com/O9qkoRIr9Z — TruthSeerum (@TruthSeerum) February 15, 2026

Вътре в хокейната зала обаче Калниня и Калнинш разказват, че служители на съоръжението са им казали, че не могат да продължат да държат знамето, въпреки че американски знамена се развяваха навсякъде по трибуните.

„Казаха ни, че е по съображения за сигурност, защото може да има агресивно настроени американски фенове“, обясни Калнинш пред Асошиейтед прес.

Двамата се подчинили, защото искали да гледат мача. В крайна сметка, по думите им, посланието вече било изпратено, тъй като всички в залата — както и зрителите пред телевизорите — вече били видели знамето.

Two fans who raised a flag of Greenland as the United States played Denmark in men's hockey at the Winter Olympics say they did so as a gesture of European support for the island and for Denmark. https://t.co/O4t54UDNRO — ABC News (@ABC) February 15, 2026

„Мисля, че посланието стигна до хората“, каза Калнинш.

Статутът на знамето на Гренландия на Игрите е неясен, тъй като Гренландия не участва със собствен отбор. Гренландски спортисти, като биатлонистите брат и сестра Укалек и Сондре Слетемарк, се състезават като част от отбора на Дания.

Ръководство на официалния олимпийски сайт за церемонията по откриването уточнява, че феновете могат да носят само „знамена на държави и територии, участващи в Игрите“.

Гренландия е самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания.

Калниня и Калнинш казаха, че искат гренландците да знаят, че Европа подкрепя арктическия остров, независимо дали той ще остане част от Дания или в крайна сметка ще избере пълна независимост.

„Не е редно Тръмп и Америка да бъдат толкова агресивни и да се опитват да включат острова в своята държава“, заяви Калнинш.

Междувременно датските хокеисти, участващи в т.нар. „Гренландско дерби“, заявиха, че политиката изобщо не е излизала на леда.

Относно обтегнатите отношения между САЩ и Дания капитанът Йеспер Йенсен Аабо каза: „Дори не сме го споменавали в отбора. Просто искахме да спечелим хокейния мач срещу отбор от световна класа. Не ни трябваше допълнителна мотивация. Бяхме готови за мача, въпреки че в реалния свят се случват разни неща — това изобщо не ни повлия.“

Капитанът добави, че играчите не са забелязали знамето на Гренландия по трибуните.

„Аз не го видях, но това е хубаво“, каза Йенсен Аабо. „Надявам се да са ни подкрепяли.“

Други американски и датски фенове, които наблюдаваха мача, заявиха, че според тях спортът е над политиката, въпреки последните напрежения между правителствата им около Гренландия.

„Няма значение какъв е спортът — може да е тенис, бобслей, хокей на лед или футбол — това няма нищо общо с политиката“, каза датският фен Денис Петерсен, с лице, боядисано в червено и бяло в цветовете на знамето на кралството. „Те са спортисти, не политици.“

Американският фен Рем де Роан, облечен с яке със звездите и ивиците, се съгласи, че политиката трябва да остане извън стадиона.

„Мисля, че това е моментът хората да оставят това настрана, да се състезават държава срещу държава и просто да се наслаждават“, каза той. „Обичаме да подкрепяме всички страни, които са тук.“