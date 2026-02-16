Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

  • 16 фев 2026 | 09:27
  • 347
  • 1
Рекорден интерес към съдийството - над 200 нови попълнения в цялата страна

Съдийското семейство в България продължава да расте, след като впечатляващите като брой над 200 млади и амбициозни участници ще се включат в новия курс за футболни арбитри, който стартира днес и ще продължи в рамките на четири седмици, доволни са в Съдийската комисия на БФС. Подобна масовост е ясен знак, че интересът към съдийството се увеличава, а все повече млади хора виждат своя път в най-отговорната роля на терена.

Успешната кампания, проведена в периода декември - февруари, обхвана спортни училища, футболни клубове и детско-юношески школи в цялата страна. Благодарение на отличната организация и активната работа на Съдийската комисия, заедно със зоналните и областните председатели на БФС и съдийските направления, бе създадена силна връзка с футболната общност и бяха привлечени десетки нови кандидати.

От Съдийската комисия заявиха, че усилията няма да спрат дотук. Предстоят нови кампании за привличане на още млади съдии, както и стартирането на Съдийска академия в различни градове на страната – още една важна стъпка към изграждането на модерна, подготвена и мотивирана съдийска общност. 

Както беше обявено на старта на кампанията "Станах футболен съдия, защото…", желаещите и завършили дипломирани съдии могат да започнат практиката си още през пролетния полусезон в първенствата на регионално и зонално ниво.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

  • 16 фев 2026 | 09:32
  • 222
  • 0
Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

  • 16 фев 2026 | 09:25
  • 606
  • 0
"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

  • 16 фев 2026 | 09:18
  • 1053
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 2162
  • 2
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 3405
  • 0
Без победител в дербито между Септември и Левски при 16-ките

Без победител в дербито между Септември и Левски при 16-ките

  • 15 фев 2026 | 23:27
  • 1607
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 3960
  • 6
Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

  • 16 фев 2026 | 06:45
  • 9925
  • 6
Барселона си връща върха в каталунско дерби

Барселона си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 7990
  • 8
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 3405
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 2162
  • 2
Мачът на звездите не изневери на шоуто и в новия си формат

Мачът на звездите не изневери на шоуто и в новия си формат

  • 16 фев 2026 | 08:28
  • 2826
  • 0