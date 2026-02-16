Юве без Холм през следващия месец

Популярни
  • 16 фев 2026 | 04:32
  • 158
  • 0
Ювентус ще бъде без новото си попълнение Емил Холм в следващите няколко седмици, след като защитникът получи мускулна контузия.

Десният бек се появи като резерва при загубата с 2:3 от Интер на "Джузепе Меаца". Веднага след последния съдийски сигнал футболистът е усетил болка в десния прасец и тази сутрин е преминал медицински изследвания в клубния център.

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия
Резултатите са показали миотендинозна травма със средна степен. От клуба уточняват, че Холм ще премине нови тестове след две седмици, за да се определи точният срок за възстановяване, но отсъствието му ще бъде минимум месец.

Шведският национал пристигна в Торино от Болоня под наем с опция за откупуване, като в обратната посока към „Дал’Ара“ премина Жоао Марио. Клаузата за закупуване на Холм е 15 милиона евро плюс още 3 милиона под формата на бонуси.

До момента той има едва две участия за „бианконерите“ – по едно в първенството и в турнира за Купата на Италия, и в двата случая като резерва.

