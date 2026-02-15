Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ужасен гаф - инструкция по радиостанцията саботира звезда в ските в битката за медал

Ужасен гаф - инструкция по радиостанцията саботира звезда в ските в битката за медал

  • 15 фев 2026 | 18:20
  • 248
  • 0
Ужасен гаф - инструкция по радиостанцията саботира звезда в ските в битката за медал

Австрийската техническа специалистка Юлия Шайб беше сред основните фаворитки за медали в гигантския слалом. Първото по-малко усложнение възникна още в навечерието на състезанието, когато жребият ѝ отреди най-ниския възможен номер – тя стартира последна от елитната седмица. След първия манш обаче тя изостана още повече и временно заемаше 11-о място с повече от секунда изоставане от лидерката италианка Федерика Бриньоне.

След първото спускане Юлия Шайб обясни с унил тон, че непосредствено преди старта е получила грешна инструкция по радиостанцията от треньорите си. Те я предупредили за финалната част, която според информацията тя преминала твърде широко и натрупала значителна част от изоставането си именно в този участък. "Преди това всичко вървеше много добре. Не искам да прехвърлям вината на други. Но там загубих седем десети от секундата“, не скри гнева си в първото интервю за телевизия ORF.

По-късно пред камерите ситуацията коментира и главният треньор на женския отбор Роланд Асингер. "Долу, при последния преход, бяхме твърде консервативни. Не само тя, но и ние, треньорите, включително аз. Бяхме твърде предпазливи и затова имахме проблем с линията и загубихме половин секунда. Така е, както е“, призна той много скъпата грешка, която с голяма вероятност лиши Австрия от олимпийски медал.

Въпреки грешката, Юлия Шайб отказа да се предаде в борбата за медали. Във втория манш тя показа петото най-бързо спускане и в общото класиране на двата манша това ѝ беше достатъчно за пето място. От сребърния медал, който си поделиха с идентично време шведката Сара Хектор и норвежката Теа Луиз Щернесунд, я деляха само седем стотни от секундата.

По-късно австрийката се извини на феновете, тъй като веднага след втория манш напусна финалната зона. "Съжалявам за зрителите по трибуните. Не е нормално да си тръгнеш така. Но за мен днешният ден беше голямо разочарование. Моля, бъдете разбиращи.“

Снимки: Gettyimages

