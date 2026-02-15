Момчето със ските, което накара самбата да се пренесе на снега

Докато Бразилия навлиза в радостната еуфория на Карнавала, алпийският скиор Лукас Пинейро Бротен даде на страната още една причина за празнуване в събота — олимпийски медал. "Асошиейтед прес" прави анализ на този феномен и културното му влияние върху Бразилия и целия латиноамерикански континент:

The moment Brazil made Winter Olympic history 🇧🇷



Casa Brasil erupts as Lucas Pinheiro Braathen wins the country's first-ever Winter Olympic medal - GOLD in alpine skiing men's giant slalom.



Pure emotion. Pure joy.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/iFXyJWs5rC — The Olympic Games (@Olympics) February 14, 2026

Това беше първият в историята медал от Зимни олимпийски игри за която и да е държава от Южна Америка. И не какъв да е медал - златен.

Победата на 25-годишния състезател, познат в Бразилия като „O cara do ski“ — „момчето със ските“ — дойде в първия пълен ден от Карнавала, предвеликденския празник, който изпълва улиците с хора, танцуващи и пиещи до насита. Макар много бразилци да бяха погълнати именно от това вакханално веселие, златният триумф на Пинейро Бротен измести карнавалните новини от водещите позиции в големите информационни сайтове. Това бе пореден голям успех за Бразилия на световната сцена, който според мнозина носи дългоочаквано признание.

„Това без съмнение влиза в моята лична топ 5 класация на бразилските олимпийски златни медали“, каза за "Асошиейтед прес" 41-годишният радиоводещ и спортен ентусиаст Тиаго Варела от Кампинас — град, в който Пинейро Бротен има роднини и където е прекарвал част от детските си ваканции. „Той ще си остане нашето момче със ските завинаги. Дори хората, които не разбират този спорт, вече ще се възхищават на историята му и на неговата бразилска идентичност.“

В Милано няколкостотин фенове се събраха в т.нар. "бразилски къщи" — място за срещи, организирано от Бразилския олимпийски комитет. Те избухнаха в радост, вдигайки бирени бутилки и пеейки футболни скандирания с името на Лукас. Бразилският готвач със звезда „Мишлен“ Рафаел Рего раздаваше топло pão de queijo — традиционен бразилски хляб със сирене за закуска — преди да заиграе самба заедно с Бруно Фратус, бронзов медалист по плуване от Олимпийските игри в Токио 2020. Облечени в зелено и жълто, мнозина се включиха в конга линия, водена от Джинга — талисмана на бразилския олимпийски отбор.

Light the way.​



Lucas Pinheiro Braathen makes a bold return to the pinnacle of winter sports – to carve a fresh path for his new Team Brazil.​#MonclerGrenoble​#TeamBrazil pic.twitter.com/4FYp4qCqqS — Moncler (@Moncler) February 6, 2026

„Свикнали сме с това усещане във футбола, понякога и във волейбола, но това е зимен спорт, спорт на сняг“, каза Алинe Фиальо от Ресифи, в североизточна Бразилия. „Ние нямаме сняг в Бразилия, така че всичко това е малко сюрреалистично, но се чувствам изключително горда.“

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва също отпразнува успеха в социалните си мрежи.

É ourooooooooooooooooooooo! 🇧🇷✨ O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno!



Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte… pic.twitter.com/yoCR4w346R — Lula (@LulaOficial) February 14, 2026

„Този безпрецедентен резултат показва, че бразилският спорт няма граници. Това е отражение на таланта, отдадеността и постоянната работа за укрепване на спорта във всички измерения“, заяви Лула. „Поздравления за Лукас Пинейро и за целия екип, замесен в това историческо постижение, което вдъхновява новите поколения и разширява хоризонтите на бразилския спорт.“

Футболната нация с 213 милиона души население традиционно блести на Летните олимпийски игри, но не и в спортовете на лед и сняг. Затова Пинейро Бротен и алпийските ски едва ли са били в центъра на вниманието на повечето бразилци — дори и извън карнавален уикенд.

Gold medal secured and straight on the phone to his hero 📲



Pure emotion from Lucas Braathen calling Alberto Tomba 🥹 pic.twitter.com/KmesEDzCLj — TNT Sports (@tntsports) February 14, 2026

Въпреки това страната започна да се вълнува още със събуждането си от възможността за историческия успех. В 6:00 ч. сутринта местно време в събота водещата телевизионна мрежа "Глобо" излъчваше алпийски ски редом с карнавалните репортажи.

След второто и последно спускане "Глобо" пусна песен, добре позната на милиони бразилци — символ на значимостта на победата. „Tema da Vitória“ („Тема на победата“) звучеше след всяка победа на легендата от Формула 1 Айртон Сена — национален герой и трикратен световен шампион, който често побеждаваше европейските си съперници.

¡LA PRIMERA MEDALLA DE BRASIL Y DE LATINOAMÉRICA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO! 🇧🇷🥇



Lucas Pinheiro Braathen consiguió la presea de ORO en el eslalon gigante del esquí alpino de #MilanoCortina2026.



El brasileño hizo historia para toda la región... ✨ pic.twitter.com/rl9dAkr7NY — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 14, 2026

„Това е бразилски карнавал върху италианския сняг!“, възкликна коментаторът на "Глобо" Пауло Андраде.

В Рио де Жанейро реакциите бяха смесица от любопитство и празнично настроение. Шофьорът Александре Новайш беше чул за скиора, който се състезава в Италия, но не знаеше името му. Спирайки на бензиностанция в елитния квартал Ипанема, той беше впечатлен, че бразилец може да се състезава на сняг — пълен контраст с 30-градусовата жега в Рио. До 2023 г. Пинейро Бротен се състезаваше за Норвегия, но миналия сезон премина под бразилския флаг и добави фамилията на майка си.

É para aquecer o coração! 🥹❤️



Quando disserem que brasileiro não torce por brasileiro, é só mostrar a reação da torcida na Casa Brasil, em Milão, ao ouro de Lucas Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno! 🥇🇧🇷❄️#OlimpiadasDeInverno #LucasBraathen pic.twitter.com/SM7V46b7hM — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) February 14, 2026

„Чувал съм за него и се радвам, че е спечелил“, каза 35-годишният Новайш. „Аз съм по-скоро футболен фен, но всеки, който избере да бъде бразилец, заслужава нашата подкрепа.“

25-годишната Наталия Мартинес от Колумбия, която е в Рио за Карнавала, се намирала във фоайето на хотела си, когато хората започнали да викат от радост. Тя каза, че се е почувствала горда, виждайки бразилеца да плаче, докато пее националния химн.

Brazil has brought South America its first-ever Winter Olympics medal



And it was gold on the very first try. Twenty-five-year-old Lucas Pinheiro Braathen won the giant slalom.



It’s a historic moment: neither Brazil nor any South American country had ever won a medal at the… pic.twitter.com/XYPo4W47FV — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

„Това е на 100% Латинска Америка. Нито един норвежки спортист не би бил толкова емоционален на подиума“, каза Мартинес. „Мога да кажа, че и аз се почувствах малко представена от него. Много ми е любопитно дали бразилците ще започнат да носят ски екипи като карнавални костюми.“

O Brasil no topo do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno #MilanoCortina2026.



Lucas Pinheiro Braathen é ouro! @pinheiiirooo @timebrasil pic.twitter.com/1sQ8R9ppbr — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 14, 2026

25-годишният Пинейро Бротен прегърна бразилската си идентичност, давайки интервюта на португалски и украсявайки каската си с надпис „Vamos Dançar“ — „Да танцуваме“. Той е казвал, че началото му в спорта идва от футбола, а не от ските, и че първият му герой е световният шампион Роналдиньо.

Олимпийският триумф на Пинейро Бротен е част от поредица скорошни успехи на Бразилия на най-големите световни сцени. Много бразилци отдавна смятат, че страната им, културата и творчеството ѝ са недооценени. Дори съществува прочут термин, въведен от писателя Нелсон Родригес през 1950 г. след унизителната загуба на Бразилия на Световното първенство по футбол у дома — „комплексът на мелеза“, описващ чувството за малоценност спрямо други нации.

Now 𝙩𝙝𝙖𝙩 is a jacket! 🇧🇷✨



Lucas Pinheiro Braathen made a big statement as Brazil's flag bearer for the Milano Cortina 2026 opening ceremony 😍 pic.twitter.com/v7ay6KNtbm — TNT Sports (@tntsports) February 7, 2026

Това постепенно се променя. Филмът „Все още съм тук“ постигна успех в боксофиса в страната и по света, а номинациите му за три награди „Оскар“ предизвикаха истинска еуфория преди церемонията миналия март. Той спечели наградата за най-добър международен филм, носейки първия „Оскар“ за Бразилия. Тази година филмът „Тайният агент“ е номиниран за още четири награди, включително за най-добър филм и най-добър актьор.

Поддръжниците на Пинейро Брoтен в Милано казват, че той е помогнал Бразилия да бъде разпозната отвъд обичайните ѝ символи.

Sinto informar: se o ouro do Lucas Pinheiro Braathen não te emocionou, você tem gelo no lugar do coração. Aceitem, somos o país da neve! Não tem jeito. ⛷️🔥🇧🇷



Parabéns, @pinheiiirooo 🥇#OlimpiadasDeInverno #LucasBraathen pic.twitter.com/tiabj1DvQT — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) February 14, 2026

„Показваме, че сме повече от самба и футбол“, каза Джована Биондо от Сао Пауло, доброволка на Игрите. „Обичаме и двете и сме много добри в тях. Но мисля, че това изпраща послание към целия свят, че сме повече от Карнавала.“

След победата си Пинейро Брotен заяви пред "Глобо", че иска да сподели триумфа си с всички, които го подкрепят в Бразилия.

Vamos dançar! 🥇🕺 O medalhista de ouro Lucas Pinheiro Braathen sambando na sua timeline neste domingo de carnaval#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/QBEMvkwLVp — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 15, 2026

„Това може да бъде източник на вдъхновение за следващото поколение деца, показвайки им, че нищо не е невъзможно. Няма значение откъде си. Важно е това, което носиш в себе си. Това, което прави сърцето“, каза той. „Днес нося бразилската сила, за да изведа това знаме на подиума. Това е Бразилия.“