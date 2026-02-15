Ще стане ли Саудитска Арабия сила на Зимни олимпийски игри

През август 2021 г. Ракан Алиреза напуска корпоративната си работа, за да преследва цел толкова дръзка, че никой друг от неговата пустинна страна дотогава не се беше осмелявал да я опита.

24-годишният младеж започва подготовка, за да представлява Саудитска Арабия на световната сцена като състезател по ски бягане.

Rakan Alireza snaps a pole mid race but is quickly handed a replacement to keep him moving in the Men’s Cross-Country by volunteers 🎿🤝 pic.twitter.com/vheKf8g8o1 — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

Алиреза е сред първите атлети, избрани от саудитското правителство, след като страната обявява, че липсата на ски писти и заснежени върхове не бива да спира амбициите ѝ в зимните спортове. Саудитците провеждат национално издирване на спортисти с какъвто и да е опит в ските или сноуборда, с цел да открият няколко обещаващи новаци и да инвестират сериозно в подготовката им за международни състезания.

Макар Алиреза да е карал ски единствено любителски по време на обучението си в интернат или при пътувания в чужбина със семейството си, Саудитската федерация по зимни спортове вижда потенциал в него като състезател по ски бягане. Алиреза е участвал в CrossFit Games и е постигнал едно от най-високите класирания в Саудитска Арабия. Официалните лица вярват, че силата и издръжливостта на този фитнес ентусиаст ще му служат отлично при преминаването на тежък терен със ски.

Rakan Alireza clocks 31:04.0 to conclude Saudi Arabia’s cross-country skiing campaign at Milan–Cortina 2026 ⛷️⌚️ pic.twitter.com/TrWwjpDoDd — Saudi Gazette Sport (@SGazetteSport) February 13, 2026

Алиреза ясно си спомня скептичната реакция, когато казва на родителите си, че се цели в класиране за Зимните олимпийски игри.

„Наистина ли ще напуснеш кариерата си за това?“, попитал го невярващо баща му. „Ще се състезаваш срещу хора, които са родени със ски на краката си!“

Майка му първоначално била по-подкрепяща… докато не разбрала, че той напуска консултантската си работа в Price Waterhouse Coopers в Рияд.

Ahead of the opening ceremony for the #2026winterolympics in Italy, cross-country skier Rakan Alireza represented @TeamSaudi at an Olympic Winter Games Fashion Showcase hosted by the @iocmedia in #Milan this week @milanocortina26 https://t.co/TS3MCOK7pI pic.twitter.com/UFJAiYwKck — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) February 5, 2026

„Каза ми, че няма смисъл“, споделя Алиреза. „Мислеше, че това е кауза без надежда.“

Почти пет години по-късно дори родителите му вероятно биха признали, че той е бил прав да не се вслуша в съветите им. Пионерът Алиреза отвори врати за бъдещите поколения саудитци и помогна да се преосмисли какво е възможно за атлет по зимни спортове от пустинна държава, в която почти няма сняг.

Алиреза влезе в историята в петък, когато стана вторият саудитски спортист, участвал на Зимни олимпийски игри, и първият, представлявал Кралството в ски бягането. Единственият друг саудитец, достигнал до Зимните игри, е алпийският скиор Файик Абди, който се класира за Пекин 2022 и за тазгодишните Игри.

Scientists, engineers, and athletes — united at KAUST.



At the Saudi Sport Sensor Workshop, Rakan Alireza, the first Saudi to qualify for cross-country skiing and 2026 Olympic Games competitor, joins researchers to explore how innovation and data drive athletic performance. pic.twitter.com/WB0aZGmTU9 — KAUST (@KAUST_News) October 23, 2025

Докато за Алиреза достигането до олимпийския старт е кулминацията на години упорит труд и жертви, за страната му това е едва началото. Саудитска Арабия се вижда като бъдеща сила в зимните спортове – не просто държава, която изпраща участници на Олимпиадата, а такава, която се връща у дома с медали на врата.

„Мисля, че целият свят скоро ще чуе за нас“, казва Леон Светлин, бивш босненски скиор, който от октомври 2022 г. е старши треньор и директор по алпийските спортове в Саудитската федерация по зимни спортове. „Има визия за бъдещето и силна институционална подкрепа от държавата. Когато разполагаш с това, можеш да постигнеш резултати за по-кратко време.“

Най-голямата причина Саудитска Арабия да не бива да бъде подценявана като бъдеща сила в зимните спортове е финансовата ѝ мощ. Тъй като богатата на петрол страна все още е на поне няколко години от осигуряването на достъп до ски писти на своя територия, правителството не пести средства за настаняването на зимните си спортисти в Европа за продължителни периоди.

🇸🇦 Arabia Saudí pierde la organización de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029.



Su faraónica estación de esquí Trojena sigue construyéndose lentamente y el reino ha pedido retrasar su puesta de largo (¿a 2033?).



La sede pasa a Almaty, en Kazajistán. pic.twitter.com/sHZqUwFDPI — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 6, 2026

Преобразяването на Алиреза от начинаещ в ски бягането до бъдещ олимпиец започва през август 2021 г., когато саудитското правителство го изпраща в Швеция да тренира в прочут подземен ски тунел с хълмист терен и целогодишен сняг. Именно там той започва работа с елитни европейски треньори, наети от Саудитска Арабия, за да го обучават на правилната техника.

Само минути след първата си тренировка Алиреза осъзнава, че е подценил предизвикателството. Отнема му пет минути само да влезе в автомата на ски бягането. А след като го прави, изглежда като Бамби на лед.

„Постоянно падах“, разказва Алиреза. „Имаше толкова много млади деца, които профучаваха покрай мен. Да видя къде са те и къде съм аз – това беше направо плашещо.“

Update 🚨: Recent video showing Trojena lake works.



تحديث 🚨: فيديو حديث يُظهر أعمال بحيرة تروجينا. pic.twitter.com/2CbYcNL9DI — Saud (@Saudfromabove) February 14, 2026

Желанието да се учи и готовността да понася трудности му помагат да напредва. Той тренира до пет часа на ден, редувайки каране на ски с интензивни упражнения за издръжливост. Когато е в Европа, се възползва от възможността да тренира на сняг. Когато е у дома, в пустинния град Джеда, кара ролкови ски – понякога с гума, вързана за гърба му, за да имитира съпротивлението на снега.

Тези усилия са достатъчни, за да си осигури място на Олимпиадата, но разликата между 29-годишния саудитец и европейските или северноамериканските състезатели, които са израснали със ски, остава огромна. Алиреза пристига в Италия извън топ 2000 в световната ранглиста както в спринта, така и в дългите дистанции при мъжете. Самият той изчислява, че през целия си живот е бил на ски по-малко от 200 пъти.

„Все още се смятам за начинаещ“, казва Алиреза. „Личи си в основите ми. По време на състезание виждам някой да прави нещо и се опитвам да го копирам. Ако проработи – добре. Ако не – уча се.“

Саудитците добре осъзнават, че е малко вероятно да се борят за подиуми на световно ниво, ако спортистите им не започнат да карат ски още в ранна възраст. Те трябва да намерят начин да запознаят саудитските момчета и момичета със ските и сноуборда още в детството и да изградят пътища за развитие за тези, които покажат потенциал.

Experience golf like never before. PIF is forging bold partnerships to build the most ambitious, cutting-edge and luxurious golf courses Saudi Arabia and the world have ever seen. It's not just a game; it's a new legacy. Stay tuned for PIF Future Fairways Documentary. pic.twitter.com/0XaTttWrVD — Public Investment Fund (@PIF_en) August 6, 2025

„Това е едно от най-големите предизвикателства пред нас“, признава Светлин. „Обикновено, за да достигнеш върха като скиор, са нужни 10–15 години непрекъсната подготовка. В Саудитска Арабия все още нямаме ски писта и не е реалистично да искаме от децата да пътуват до Европа от много ранна възраст.“

Потенциалното решение на проблема със снега е проект, който е едновременно изключително амбициозен и изключително скъп. През 2022 г., като част от плана на престолонаследника Мохамед бин Салман за стимулиране на туризма, привличане на големи събития и диверсификация на зависимата от петрола икономика, Саудитска Арабия представя планове за изграждането на огромен, футуристичен открит ски курорт, наречен Трожена.

Макар планините, където ще бъде разположен курортът, понякога да получават лека снежна покривка през зимата, това далеч не е достатъчно за истинска зимна спортна дестинация. Затова Саудитска Арабия възнамерява да разчита на най-съвременни технологии за изкуствен сняг, за да изгради над 30 километра ски писти.

Дали проектът ще бъде завършен навреме, за да може страната да изпълни ролята си на домакин на Азиатските зимни игри през 2029 г., все още не е ясно. Сателитни снимки от миналата година показват, че строителството е в ход, но според информации забавянията са накарали Олимпийския съвет на Азия да започне да обмисля резервни варианти в други части на региона.

Every building needs a roof – and ours spans 2.3Km. Trojena’s Ski Village takes design to extraordinary heights. The world’s largest skiable rooftop is a marvel of engineering and breathtaking architecture to provide a glimpse into the future of adventure. pic.twitter.com/VrJG94scoA — TROJENA (@NEOMTROJENA) May 1, 2025

Когато и да отвори ски курортът, той има потенциала да промени изцяло развитието на зимните спортисти в Саудитска Арабия, смята Светлин. Същото важи и за планираните закрити ски комплекси в столицата Рияд и на други места.

„Надявам се, че през следващите няколко години ще имаме възможност да тренираме и да се състезаваме там“, казва Светлин. „Мисля, че това ще ни позволи да открием още по-млади таланти и да изградим още по-добра платформа за бъдещето.“

Светлин също така е заинтригуван от идеята ролковите ски да се превърнат в тренировъчна алтернатива за саудитските деца, които се интересуват от ски бягане, но нямат достъп до сняг. Той вярва, че това може да помогне на Саудитска Арабия да постигне високо ниво в ски бягането по-бързо, отколкото в други ски и сноуборд дисциплини.

От огромно значение е и наличието на пионер като Алиреза, който е разбил врати, доскоро плътно затворени. Когато той и другите саудитски скиори започват да тренират, си спомня как треньори от други национални отбори открито се смеели на тяхната неопитност.

„Сега същите тези треньори са станали наши фенове“, казва Алиреза. „Когато видяха подобрението, започнаха да ни подкрепят и да ни аплодират.“

Алиреза изпитва огромна гордост, че участва на Олимпийските игри, но се надява това да е само началото за неговата пустинна страна в зимните спортове.

Вече има и по-млад саудитски състезател по ски бягане, който го притиска и чиято цел е да бъде по-добър от Алиреза – а самият Алиреза го подкрепя напълно. Често казва на младока: „Искам ти да ме пенсионираш, но няма да ти го направя лесно.“

„Казвам му, че участието на Олимпиадата вече не е нещо специално, след като аз съм го направил“, добавя Алиреза. „Ти ще си вторият? Това не впечатлява никого. Направи нещо по-голямо.“