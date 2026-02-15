Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чемнунг и Гебривет с най-добри постижения в света за сезона на полумаратона в Барселона

Чемнунг и Гебривет с най-добри постижения в света за сезона на полумаратона в Барселона

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 169
  • 0
Лойс Чемнунг постави нов рекорд на трасето при жените с време 1:04:01, докато Хагос Гебривет също постигна убедителна победа при мъжете с 58:05 по време на полумаратона на Барселона – състезание със златен етикет на Световната атлетика, провело се по-рано днес.

И двамата победители постигнаха най-бързите времена в света за сезона в полумаратона след доминиращи представяния. Кенийката Чемнунг се изкачи до шесто място във вечната световна ранглиста и спечели състезанието с преднина от две минути пред американката Уейни Келати Фрезги, която подобри собствения си северноамерикански рекорд с пет секунди, финиширайки за 1:06:04. Междувременно етиопецът Гебривет завърши с повече от минута преднина пред швейцареца Доминик Локиньомо Лобалу (59:25).

В началните етапи на надпреварата Чемнунг и Келати Фрезги бягаха близо една до друга, придружени от мъже бегачи. Още преди петия километър обаче Чемнунг се откъсна и натрупа седем секунди аванс пред американката, преминавайки контролата с време 15:20 срещу 15:27.

Чемнунг, която завърши четвърта на маратона в Чикаго през октомври, увеличи преднината си до 42 секунди на десетия километър, след като ускори темпото и премина през тази контрола за 30:09.

Тя запази инерцията си, за да достигне 15-ия километър за 45:17, а радостта ѝ на финала беше очевидна. 28-годишната атлетка пресече финалната линия с време 1:04:01, подобрявайки рекорда на трасето от 1:04:13, поставен от сънародничката ѝ Джойсилин Джепкосгей миналата година.

Келати Фрезги финишира след нея с време 1:06:04, а етиопката Диния Кедир Абарая изпревари американката Тейлър Роу, за да заеме третото място с 1:06:28.

При мъжете Гебривет изглеждаше решен да постигне силен резултат. Бронзовият медалист на 5000 метра от Олимпийските игри през 2016 г. и Лобалу се откъснаха рано, като на петия километър разликата между тях беше само две секунди, а Гебривет водеше с 13:52.

Етиопецът ускори и пробяга следващите 5 км за 13:26, като вече бягаше сам и достигна 10-километровата отсечка за 27:18, с 25 секунди пред Лобалу. Въпреки че Гебривет не успя да поддържа това темпо и премина 15-ия километър за 41:58, той продължи да увеличава преднината си пред съперниците, като на тази контрола авансът му беше 52 секунди.

Световният шампион на 5 км продължи необезпокояван към победата, финиширайки за 58:05, пред Лобалу с 59:26 и французина Еманюел Рудолф с 59:37.

Снимка: World Athletics

