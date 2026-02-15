Бразилия се поклони на шампиона си

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва поздрави скиора Лукас Пинейро Бротен, който спечели първия медал в историята на страната - златен, на Зимните олимпийски игри.

Лула написа в платформата X, че триумфът на Бротен в гигантския слалом в Бормио, който отбеляза и първи медал за цяла Южна Америка, „ще бъде завинаги част от бразилската спортна история.

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

„Този безпрецедентен резултат показва, че бразилският спорт няма граници. Той отразява талант, отдаденост и непрекъсната работа за укрепване на спорта във всичките му измерения“, каза той.

Министърът на финансите Фернандо Хадад каза „Напред, Бразилия“, а сърфистът Габриел Медина, който спечели световна слава на Игрите в Париж през 2024 г. чрез емблематична снимка, каза: „Поздравления, Лукас!“ Горд съм с Бразилия.“

Футболният клуб Сао Пауло нарече медала „исторически“, спортният портал Ge Globo заяви „какви емоции“, а всекидневникът Meia Hora каза, че Бротен „е разчупил парадигма и е дал надежда за развитието на зимните спортове в Бразилия“.

25-годишният Бротен има норвежки баща и бразилска майка. Първоначално се състезава за Норвегия, а през 2023 година прекрати кариерата си заради спор за маркетингови права с Норвежката федерация. Той се завърна година по-късно, вече под флага на Бразилия.