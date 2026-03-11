Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

  • 11 март 2026 | 14:40
  • 1792
  • 4
Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

Световната федерация по плувни спортове World Aquatics даде позволение на Йосиф Миладинов да започне процедура по пълно възстановяване на състезателни права, считано от 22 февруари 2026 година, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

Сребърният медалист от Европейското първенство през 2020г и двукратен шампион на Стария континент за юноши обяви своето оттегляне от плуването през месец май 2025 г. Малко повече от месец по-късно стана ясна и причината за решението на 21-годишния състезател от Пловдив - бъдещо участие на националния рекордьор на България в три индивидуални и три щафетни дисциплини в т. нар. Enhanced Games - световни игри за допингирани спортисти. Сега обаче Миладинов е размислил и е взел решение да възобнови кариерата си.

В писмо до президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев от World Aquatics разясняват процедурата, през която трябва да премине Йосиф Миладинов, за да може отново да бъде част от националния отбор на България. От централата обявяват, че състезателните права на олимпийския финалист на 100 метра бътерфлай ще бъдат възстановени след изтичане на шест месечен период на изчакване, съгласно Чл. 5.6.1 от Правилника за допинг контрол на световната федерация. До крайния срок (22 август) Йосиф Миладинов ще води самостоятелна подготовка, съгласувана с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и БФПС.

"Ръководството на българската централа приветства решението на Миладинов и заявява пълната си подкрепа към европейския ни шампион", се казва в изявление на Българска федерация по плувни спортове.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

  • 4 март 2026 | 19:14
  • 3134
  • 2
Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

  • 3 март 2026 | 19:20
  • 2200
  • 3
Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 16:54
  • 1082
  • 3
Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

  • 27 фев 2026 | 12:16
  • 1086
  • 3
Регатата "Трети март" открива ветроходния сезон у нас

Регатата "Трети март" открива ветроходния сезон у нас

  • 25 фев 2026 | 16:57
  • 1157
  • 0
БФПС изказа съболезнования по повод кончината на 16-годишния плувец Емил Раковски

БФПС изказа съболезнования по повод кончината на 16-годишния плувец Емил Раковски

  • 23 фев 2026 | 17:00
  • 1646
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8451
  • 63
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 18877
  • 59
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 9827
  • 25
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6649
  • 17
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4334
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 5052
  • 11