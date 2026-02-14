Хамбургер с втора поредна победа

Хамбургер записа втора поредна победа и в пет поредни срещи няма загуба в Бундеслигата. Тимът на Мерлин Ползин спечели с 3:2 домакинството си на Унион (Берлин) и изпревари по голова разлика днешния си съперник.
Миналия уикенд Хамбургер записа първи успех от два месеца и настроението в тима бе отлично. Домакините стартираха на висока скорост и само блестяща намеса в защита на Рани Кедира предотврати гол на Бейкъри Джата в третата минута. Удар между главите на Торунарига и Илич наложи спиране на играта и това спря устрема на Хамбургер. Гостите поведоха в 28-ата минута след гол на Леополд Куерфелд от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Илич.
Тимът на Ползин се хвърли в търсене на изравняване и стигна до него седем минути по-късно. Отлична контраатака, започната от Фабио Виейра, завърши с попадение на Рансфорд Кьонигсдорфер. Първото полувреме завърши по драматичен начин. Първо Илич пропусна да уцели празната врата, след като вратаря бе излязъл неразчетено. В ответната атака Николас Капалдо направи обрата пълен.
След почивката головите положения бяха рядкост, но Унион взе инициативата. Влезлият като резерва Тим Скарке пропусна една добра възможност, а удар с глава на Илич бе спасен от вратаря на домакините преди изстрел на Дерик Кьон от фал да разтресе гредата. Тези пропуски бяха наказани, тъй като в 82-ата минута Кьонигсдорфер отбеляза втория си гол в мача. Малко преди края Илич върна едно попадение за гостите, но то дойде твърде късно.
Снимки: Imago