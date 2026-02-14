Хамбургер с втора поредна победа

Хамбургер записа втора поредна победа и в пет поредни срещи няма загуба в Бундеслигата. Тимът на Мерлин Ползин спечели с 3:2 домакинството си на Унион (Берлин) и изпревари по голова разлика днешния си съперник.

Миналия уикенд Хамбургер записа първи успех от два месеца и настроението в тима бе отлично. Домакините стартираха на висока скорост и само блестяща намеса в защита на Рани Кедира предотврати гол на Бейкъри Джата в третата минута. Удар между главите на Торунарига и Илич наложи спиране на играта и това спря устрема на Хамбургер. Гостите поведоха в 28-ата минута след гол на Леополд Куерфелд от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Илич.

Im Heimspiel gegen Union Berlin gerät der Hamburger SV zunächst ins Hintertreffen. Dann drehen Ransford Königsdörffer und Co. auf – und vermiesen Union-Coach Steffen Baumgart die Rückkehr.https://t.co/GE5OPZbI5W — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) February 14, 2026

Тимът на Ползин се хвърли в търсене на изравняване и стигна до него седем минути по-късно. Отлична контраатака, започната от Фабио Виейра, завърши с попадение на Рансфорд Кьонигсдорфер. Първото полувреме завърши по драматичен начин. Първо Илич пропусна да уцели празната врата, след като вратаря бе излязъл неразчетено. В ответната атака Николас Капалдо направи обрата пълен.

След почивката головите положения бяха рядкост, но Унион взе инициативата. Влезлият като резерва Тим Скарке пропусна една добра възможност, а удар с глава на Илич бе спасен от вратаря на домакините преди изстрел на Дерик Кьон от фал да разтресе гредата. Тези пропуски бяха наказани, тъй като в 82-ата минута Кьонигсдорфер отбеляза втория си гол в мача. Малко преди края Илич върна едно попадение за гостите, но то дойде твърде късно.

Снимки: Imago