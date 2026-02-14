Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Най-младата италианска скиорка със съмнения за тежка контузия

Най-младата италианска скиорка със съмнения за тежка контузия

  • 14 фев 2026 | 16:55
  • 483
  • 1


Най-младата състезателка в италианския отбор по ски алпийски дисциплини Джада Д'Антонио падна по време на тренировка на Олимпийските игри в събота и е с предполагаемо разкъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно, съобщиха от Италианската федерация по зимни спортове (ФИСИ).

Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака
Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака

16-годишната Д'Антонио, смятана за една от изгряващите звезди в италианския тим, по време на подготовката е тренирала в Добиако, на 30 километра от Кортина д'Ампецо.

"Направеният ядрено-магнитен резонанс е разкрил навяхване в дясното коляно, с предполагаемо разкъсване на предната кръстна връзка", се казва в изявление на ФИСИ.

От Италианската федерация по зимни спортове добавиха, че състоянието на Д'Антонио ще стане известно след преминаването на допълнителни изследвания в следващите дни.

