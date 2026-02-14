Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

  • 14 фев 2026 | 14:58
  • 465
  • 2
Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

Според проучване на агенция SimpleMedia, базирано на данни от рекламния портал SimpleEscort, от началото на Зимните олимпийски игри значително се е увеличил броят на рекламите и интересът към ескорт услуги в районите, където се провеждат олимпийските състезания.

Милано отбелязва 23-процентно увеличение, Кортина д'Ампецо 12-процентно, Бормио и Ливиньо 6-процентно, а Вал ди Фиеме и Антерселва трипроцентно увеличение на търсенето на специфични дамски услуги. Според една от неназованите дами, повишеното търсене не идва пряко от спортистите, а от членове на техните делегации, включително спонсори и журналисти.

"Всички те копнеят за тази форма на отдих“, пише италианският уебсайт Corriere dello Sport. Същият източник съобщава, че запасите от презервативи в олимпийското село в Милано са били изчерпани за три дни. "Обещаха ни нови доставки, но не знаем кога ще пристигнат“, казва един от спортистите, пожелал анонимност.

Презервативите с емблемата на петте олимпийски кръга са част от най-големия спортен празник от 1988 г. и летните олимпийски игри в Сеул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2876
  • 0
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026

  • 14 фев 2026 | 15:37
  • 1038
  • 0
Отново наши фенове в Антерселва

Отново наши фенове в Антерселва

  • 14 фев 2026 | 14:56
  • 289
  • 0
Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 421
  • 0
Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 382
  • 0
Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина

Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина

  • 14 фев 2026 | 14:51
  • 350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35611
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 19996
  • 57
Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

Четири наши момичета в спринта на 7.5 км в биатлона, състезанието започна

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2876
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7971
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1305
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8261
  • 5