Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

Според проучване на агенция SimpleMedia, базирано на данни от рекламния портал SimpleEscort, от началото на Зимните олимпийски игри значително се е увеличил броят на рекламите и интересът към ескорт услуги в районите, където се провеждат олимпийските състезания.

Милано отбелязва 23-процентно увеличение, Кортина д'Ампецо 12-процентно, Бормио и Ливиньо 6-процентно, а Вал ди Фиеме и Антерселва трипроцентно увеличение на търсенето на специфични дамски услуги. Според една от неназованите дами, повишеното търсене не идва пряко от спортистите, а от членове на техните делегации, включително спонсори и журналисти.

"Всички те копнеят за тази форма на отдих“, пише италианският уебсайт Corriere dello Sport. Същият източник съобщава, че запасите от презервативи в олимпийското село в Милано са били изчерпани за три дни. "Обещаха ни нови доставки, но не знаем кога ще пристигнат“, казва един от спортистите, пожелал анонимност.

Презервативите с емблемата на петте олимпийски кръга са част от най-големия спортен празник от 1988 г. и летните олимпийски игри в Сеул.

Снимки: Gettyimages