Майка и син влязоха в историята на олимпийските игри

Сара Шлепер и Ласе Гахиола влязоха в аналите на зимните олимпиади.

7 Winter Olympics. 🇲🇽⛷️



Sarah Schleper competed in the Women's Super-G today. From Nagano 1998 to Milano Cortina 2026. A record-setting career on the snow.



Legend.

Състезаващата се за Мексико американка Шлепер, която на 19 февруари ще навърши 47 години, и нейното 18-годишно дете Гахиола станаха първите майка и син ще се състезават в едни и същи зимни Игри.

47-годишна скиорка участва на седмата си олимпиада със сина си

Сара Шлепер преди два дни стана най-възрастната участничка в историята на ските алпийски дисциплини на Олимпиада, след като завърши на последното 26-о място в алпийския супергигантски слалом на пистата "Олимпия Деле Тофане" в Кортина д’Ампецо.Тя стана първата състезателка в алпийските ски със седем олимпийски участия - 1998, 2002, 2006 и 2010 година за САЩ и 2018, 2022 и 2026 за Мексико, като най-доброто й класиране е десето място в слалома в Торино 2006.

¡México vuelve a brillar en el deporte internacional! 🇲🇽⛷️

Con apenas 18 años, Lasse Gaxiola logra una hazaña extraordinaria al convertirse en el atleta olímpico más joven que ha representado a México en unos Juegos de Invierno.

El talentoso esquiador, hijo de Sarah Schleper…

Ласе Гахиола пък днес се спусна в алпийския гигантски слалом а при мъжете на "Стелвио" в Бормио, като даде 56-о време в първия манш, на 13.31 секунди зад лидера Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).