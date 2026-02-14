Майка и син влязоха в историята на олимпийските игри

Сара Шлепер и Ласе Гахиола влязоха в аналите на зимните олимпиади.
Състезаващата се за Мексико американка Шлепер, която на 19 февруари ще навърши 47 години, и нейното 18-годишно дете Гахиола станаха първите майка и син ще се състезават в едни и същи зимни Игри.
47-годишна скиорка участва на седмата си олимпиада със сина си
Сара Шлепер преди два дни стана най-възрастната участничка в историята на ските алпийски дисциплини на Олимпиада, след като завърши на последното 26-о място в алпийския супергигантски слалом на пистата "Олимпия Деле Тофане" в Кортина д’Ампецо.Тя стана първата състезателка в алпийските ски със седем олимпийски участия - 1998, 2002, 2006 и 2010 година за САЩ и 2018, 2022 и 2026 за Мексико, като най-доброто й класиране е десето място в слалома в Торино 2006.
Ласе Гахиола пък днес се спусна в алпийския гигантски слалом а при мъжете на "Стелвио" в Бормио, като даде 56-о време в първия манш, на 13.31 секунди зад лидера Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).