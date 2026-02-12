47-годишна скиорка участва на седмата си олимпиада със сина си

Вдъхновяващи, сърцераздирателни, ободряващи или направо странни – сюжетите на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 са неустоими. И малко от тях са по-впечатляващи от историята на 46-годишната Сара Шлепер, която скоро ще направи седмото си участие на зимния олимпийски спектакъл – но този път по различен начин, защото на пистите ще излезе и нейният 18-годишен син Ласе Гаксиола.

Sueña con la medalla olímpica. 🙌❤️🏅



Sara Schleper sabe que no cuenta con el equipo adecuado como los otros atletas, pero eso no le impide seguir trabajando arduamente para lograr su objetivo. ¿Qué hace? Da clase a niños y acepta la ayuda de su esposo. 🔝🇲🇽



📹@kamogu pic.twitter.com/qqZLnMLlQB — Esto en Línea (@estoenlinea) February 6, 2026

Малко повече от седмица преди рождения си ден мексиканската алпийска скиорка Сара Шлепер признава, че историята, която предстои да сътвори на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, е „завладяваща“. Шлепер ще навърши 47 години следващата седмица. В четвъртък тя ще стане най-възрастната алпийска скиорка при жените, участвала някога на Зимни олимпийски игри, когато стартира в супергигантския слалом.

Шест дни по-късно тя ще се състезава отново – този път в слалома. И така ще впише името си в олимпийската история по повече от един начин.

Sara Schleper nos enseñó un poco de lo que contiene su kit de invierno, misma que la marca patrocinadora les proporciona para que participen sin preocupaciones en los Juegos. ❤️🇲🇽



📹: @kamogu pic.twitter.com/AB3sQiP3zw — Esto en Línea (@estoenlinea) February 6, 2026

От другата страна на Алпите, в Бормио, нейният син – 18-годишният Ласе Гаксиола – се подготвя за олимпийския си дебют в мъжкия слалом. Това ще бъде първият случай в историята, в който майка и син се състезават на едни и същи Зимни олимпийски игри. Шлепер се пошегува, че макар да правят история заедно, Гаксиола вероятно е благодарен за географската дистанция помежду им.

„За него всичко е ново“, каза Шлепер. „А аз вече го познавам. Интересно е, че той е в Бормио и може сам да усети всичко, без аз да съм до него и да го насочвам насам-натам. Вълнувам се да видя как ще протече неговото преживяване там.“

През 2011 г. Шлепер носеше сина си – тогава тригодишен – по трасето в това, което смяташе, че ще бъде последното ѝ спускане в кариерата, след като бе обявила, че се оттегля. Но тя се завърна в спорта и в четвъртък ще участва на седмите си Зимни олимпийски игри, след като направи олимпийския си дебют като част от отбора на САЩ на Игрите в Нагано през 1998 г. Единствената Олимпиада, която е пропуснала оттогава насам, е Сочи 2014.

Тя се чувства в добра форма преди стартовете в Милано–Кортина и казва: „Косата ми е малко побеляла – това е всичко. Чувствам се добре. Вълнувам се да се състезавам, да се притеснявам и да дам най-доброто от себе си. Мисля, че все още карам доста добре, като се има предвид, че не тренирам толкова много, колкото по-младите състезатели. Но е огромна чест да съм участвала на толкова много олимпиади.“

Milano-Cortina 2026 | Sarah y Lasse, madre e hijo representarán a México en el esquí alpino



México tiene doble presencia en el esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con una historia en la cual por primera vez en una misma edición competirán madre… pic.twitter.com/rJNQ7eiXMn — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) February 10, 2026

Италианката Франческа Лолобриджида предложи една от най-силните истории на тези Зимни игри още в първия ден, след като 35-годишната състезателка – която роди сина си през 2023 г. – спечели златото и постави олимпийски рекорд на 3000 метра в бързото пързаляне с кънки.

Шлепер ще се надява да се присъедини към нея като майка, спечелила олимпийски медал, преди в понеделник да гледа сина си в действие.

„Това беше изключително емоционално за нас“, каза тя. „Това е цел, която имаме от много години, и се борихме до последно за мястото. Така че, когато в крайна сметка го получихме, беше огромно облекчение. Но същевременно е и завладяващо, защото някак си го възприемаме като нещо нормално. А знаем, че всъщност е нещо огромно и че това е изключително голямо събитие.“

Участието в Милано – Кортина ще бъде третата Олимпиада за Шлепер под флага на Мексико, след като през 2014 г. тя смени спортната си принадлежност от САЩ. Тя гордо развя мексиканското знаме по време на церемонията по откриването, която определи като „голяма отговорност“, но докато се готви да впише името си в рекордните книги, в съзнанието ѝ стои твърдо една американска икона в алпийските ски.

„След два дни ще стартирам в супергигантския слалом и искам да карам на лимита, за да бъда бърза“, каза тя пред The Athletic. „Искам да бъда като Линдзи Вон – без страх. А мисля, че част от смелостта е да се изправиш срещу страховете си и да го направиш въпреки тях. Аз просто обичам спорта си, обичам състезателните ски, обичам да представлявам Мексико. За мен радостта от Олимпиадата е самият спорт. А за мен спортът е живот.“

Подобно на Вон, която изпълни обещанието си да застане на стартовата решетка в съботното спускане при жените, въпреки че бе ограничена от скъсана предна кръстна връзка (ACL), Шлепер остава несломима в желанието си да се състезава – по начин, който сякаш се противопоставя на всякаква логика.