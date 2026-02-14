Популярни
Норвегия остава лидер по медали в Милано-Кортина, но Италия ги следва по петите

  • 14 фев 2026 | 01:29
Норвегия остава лидер по медали в Милано-Кортина, но Италия ги следва по петите

Норвегия продължава да заема лидерската позиция в класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Скандинавците вече имат 18 отличия, от които 8 са златни.

Домакините от Италия следват плътно лидера. Двата отбора са с равен общ брой отличия, но Норвегия води по брой златни медали.

Към момента на третото място е САЩ с 14 медала в колекцията си, но само 4 от тях са златни отличия, а след тях са Франция и Германия.

България към момента заема 22-рото място с двете си бронзови медала на Тервел Замфиров и Лора Христова.

Снимки: Gettyimages

