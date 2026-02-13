Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Вратар отказа Елче срещу Осасуна

Вратар отказа Елче срещу Осасуна

  • 13 фев 2026 | 23:59
  • 181
  • 0
Вратар отказа Елче срещу Осасуна

Отборите на Елче и Осасуна не излъчиха победител в мача помежду им от 24-тия кръг на Ла Лига. Срещата остана без голове и завърши при резултат 0:0, а основна вина за това има вратарят на гостите Серхио Ерера, който направи няколко супер спасявания.

Мачът не бе скучен, като особено домакините създадоха доста положения и могат да съжаляват, че не взеха трите точки. Още във 2-рата минута свиреп далечен изстрел на Лукас Сепеда бе спасен от Серхио Ерера. След това топката попадна в Алваро Родригес, който пък не успя да намери очертанията на вратата.

Алваро Родригес бе най-активният играч на домакините в предни позиции и стигна до още няколко положения. Най-големият му пропуск дойде в 90-ата минута, когато получи остро центриране пред вратата и засече топката отблизо, но отново вездесъщият Серхио Ерера направи блестящо спасяване.

Вратарят на гостите имаше още няколко важни намеси спасявайки и изстрели на Андре Силва, като именно той има основна вина тимът му да не допусне гол във вратата си.

В крайна сметка мачът завърши без победител, като Осасуна остава на 9-ото място с 30 точки. Елче пък се намира на 13-тата позиция в таблицата с 25 точки до момента.

