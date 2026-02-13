Шампионката в сноубордкроса Джоузи Баф: На финала знаех, че мога да го спечеля

Австралийката Джоузи Баф победи световна и олимпийска шампионка, за да спечели златото в сноубордкроса на Игрите в Милано-Кортина, което е най-големият успех в кариерата й.

Вицешампионката от Световното първенство от 2023 година Баф изпревари сноубордистката, която я победи в битката за титлата преди три години - чешката звезда Ева Адамчикова.

Сълзи от радост се стичаха по лицето й след финала, а тя нарече стъпването на върха на подиума - абсолютна лудост.

„След като стигнах до големия финал, знаех, че мога да го спечеля и с всеки кръг, който преминават, ставах все по-малко нервна. Въпреки че напрежението теоретично би трябвало да става все по-голямо, аз си вярвам все повече и повече“, коментира Джоузи Баф, цитирана от агенция Reuters.

„Просто знаех, независимо от позицията, в която се намирах от самото начало, че мога да се справя и имам уменията. Просто трябваше да позволя да се случи“, добави австралийската сноубордистка.

Лидерката на Световната купа и бивша световна шампионка Шарлът Банкс от Великобритания отпадна на четвъртфиналите за втори пореден път на Олимпийски игри.

„Чувствам се сякаш направих точно същото, което направих преди четири години, което е разочароващо, защото работихме невероятно усилено, за да се подобрим“, каза Банкс пред ВВС.

Златото на Баф беше второ за Австралия на Игрите, след като Купър Уудс спечели в дисциплината бабуни в ските свободен стил.

