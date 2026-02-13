Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Шампионката в сноубордкроса Джоузи Баф: На финала знаех, че мога да го спечеля

Шампионката в сноубордкроса Джоузи Баф: На финала знаех, че мога да го спечеля

  • 13 фев 2026 | 18:23
  • 289
  • 0
Шампионката в сноубордкроса Джоузи Баф: На финала знаех, че мога да го спечеля

Австралийката Джоузи Баф победи световна и олимпийска шампионка, за да спечели златото в сноубордкроса на Игрите в Милано-Кортина, което е най-големият успех в кариерата й.

Вицешампионката от Световното първенство от 2023 година Баф изпревари сноубордистката, която я победи в битката за титлата преди три години - чешката звезда Ева Адамчикова.

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Сълзи от радост се стичаха по лицето й след финала, а тя нарече стъпването на върха на подиума - абсолютна лудост.

„След като стигнах до големия финал, знаех, че мога да го спечеля и с всеки кръг, който преминават, ставах все по-малко нервна. Въпреки че напрежението теоретично би трябвало да става все по-голямо, аз си вярвам все повече и повече“, коментира Джоузи Баф, цитирана от агенция Reuters.

„Просто знаех, независимо от позицията, в която се намирах от самото начало, че мога да се справя и имам уменията. Просто трябваше да позволя да се случи“, добави австралийската сноубордистка.

Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия
Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия

Лидерката на Световната купа и бивша световна шампионка Шарлът Банкс от Великобритания отпадна на четвъртфиналите за втори пореден път на Олимпийски игри.

„Чувствам се сякаш направих точно същото, което направих преди четири години, което е разочароващо, защото работихме невероятно усилено, за да се подобрим“, каза Банкс пред ВВС.

Златото на Баф беше второ за Австралия на Игрите, след като Купър Уудс спечели в дисциплината бабуни в ските свободен стил.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 1227
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 2231
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 1431
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 900
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 641
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 14116
  • 46
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 12192
  • 29
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 29207
  • 79
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 27760
  • 41
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 27732
  • 13
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 13069
  • 5