  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица 2022 с чист успех над Славия

Марица 2022 с чист успех над Славия

  • 13 фев 2026 | 17:34
  • 173
  • 0


Отборът на Марица 2022 (Пловдив) постигна чист успех в женската "Demax+" лига, след като надигра у дома Славия с 3:0 (25:20, 25:17, 29:27) в двубой от 14-ия кръг на шампионата, игран този следобед в зала "Строител".

По този начин пловдичанки остават на 5-о място във временното класиране със 7 победи, 7 загуби и 21 точки. Славия пък се смъкна на 8-а позиция в подреждането с 4 победи, 10 загуби и 11 точки в актива си.


Левски с безпроблемна победа срещу Миньор

В следващия 15-и кръг Марица 2022 ще гостува на аутсайдера Варна ДКС, а Славия е домакин на Миньор (Перник). И двата мача са следващата събота (21 февруари) от 17,00 часа.

