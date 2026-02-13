Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски с безпроблемна победа срещу Миньор

Левски с безпроблемна победа срещу Миньор

  • 13 фев 2026 | 17:00
  • 399
  • 0
Левски с безпроблемна победа срещу Миньор

Волейболистките на Левски София записаха безпроблемна 4-а поредна победа в женската "Demax+" лига. Воденият от Денислав Димитров тим би категорично като домакин Миньор (Перник) с 3:0 (25:17, 25:15, 25:17) в среща от 14-ия кръг на първенството, играна този следобед в зала "Левски София".

Така "сините" са твърдо на второ място във временното класиране с 12 победи, 2 загуби и 36 точки. Миньор остава 7-и с 4 победи, 9 загуби и 13 точки, но и мач по-малко.

В следващия 15-и кръг Левски ще играе с ЦПВК, докато перничанки са отново гости, но на Славия. Двубоите са съответно следващата неделя (22 февруари) от 14,00 часа и в събота (21 февруари) от 17,00 часа.

И в трите части домакините от Левски набираха преднина, която им осигуряваше спокойно затваряне. Това пък даде шанс на Денислав Димитров да пусне на терена почти всичките волейболистки в групата. Титулярното либеро Агниешка Адамек получи почивка, а в действие бе Никол Стефанова. Възможност за отдих бе даден и на капитана Славина Колева и центъра Елена Коларова.

С 10 точки най-резултатна за Левски бе Габриела Найденова (1 ас, 2 блока). С 9 приключи Габриела Жекова (1 ас), а с по 8 се отчетоха Иванина Малинова (5 блока!) и Вяра Парапунова (1 ас).

Снимки: Startphoto

