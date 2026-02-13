Популярни
Защо само в един спорт няма жени на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 13 фев 2026 | 12:34
  • 1457
  • 0
Американската състезателка в северната комбинация Аника Малачински мечтае да стане олимпийска спортистка. Вместо това тя трябва да наблюдава отстрани как по-малкият ѝ брат Никлас осъществява тази мечта на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Северната комбинация – съчетание от ски бягане и ски скокове – е единствената олимпийска дисциплина, в която жените нямат право да се състезават. Тя е част от програмата на Зимните олимпийски игри още от първото им издание в Шамони през 1924 г., но винаги е била отворена само за мъже, въпреки че съществуват световни купи и световни първенства при жените.

24-годишната Малачински от години води кампания дисциплината при жените да бъде включена в олимпийската програма, а през 2022 г. бе направено официално предложение тя да бъде част от Игрите в Италия тази година. Подобно предложение беше внесено и преди Олимпиадата в Пекин преди четири години – и двете бяха отхвърлени.

В публикация в Instagram през ноември Малачински заяви, че олимпийската ѝ мечта е била отнета „не заради способностите ми, а заради пола ми“.

„От години аз и съотборничките ми говорим открито, протестираме и се борим за шанса да застанем на същата олимпийска стартова линия като мъжете“, каза тя. „Ние все още сме тук, все още натискаме и няма да се откажем.“

Международният олимпийски комитет (МОК) заявява, че дисциплината е „под въпрос като цяло“ и че това не е дебат за жените, а за спорта като такъв, като се позовава на слабото участие в различни държави и липсата на зрителски интерес.

Тази година 36 състезатели участват в мъжкото състезание в Италия – спад спрямо 55 в Пекин 2022. МОК също така подчертава, че Милано – Кортина са най-равнопоставените по пол Зимни игри досега, с 47% жени сред спортистите и 50 от общо 116 дисциплини, предназначени за жени.

„За всички практически цели ние сме балансирани по отношение на пола. Разглеждаме въпроса със северната комбинация тук – участниците като цяло са от малък брой държави. Трябва да стане по-универсален спорт и ще го разгледаме за следващите Зимни игри“,  каза говорителят на МОК Марк Адамс, цитиран от ВВС.

„В бъдеще ще използваме конкретни данни, за да оценим тези дисциплини и съответните събития за Френските Алпи 2030. Ако северната комбинация остане, жените ще бъдат част от нея.“

Малачински обаче твърди, че в този спорт се състезават толкова хора, колкото и в други нишови дисциплини. Тя изразява опасения, че включването му на следващите Зимни игри ще зависи единствено от представянето на мъжкото състезание.

В интервю за The Guardian тя каза, че над 40 жени се състезават на високо ниво и чакат възможност да участват на Олимпиада.

„Честно казано, МОК просто се опитва да премахне северната комбинация като спорт, за да реши проблема с равнопоставеността – те просто ще премахнат спорта“, каза тя. „Не се боря само за жените – боря се за самия спорт.“

Тя добави, че планира да подкрепя брат си на Олимпиадата, но и да използва събитието като възможност да повиши информираността, като държи плакати и насърчава хората у дома да гледат.

През 2023 г. жени, състезаващи се в старт от Световната купа, нарисуваха бради и мустаци по лицата си в знак на протест срещу решението да не бъдат включени в олимпийската програма.

Те също така вдигнаха щеките си във формата на „Х“, за да подчертаят кампанията си в социалните мрежи с хаштага #noeXception.

Били Демонг, петкратен олимпиец в северната комбинация, заяви пред Associated Press, че решението да не бъде включено женското състезание в Италия е „скандално“ и „едно от най-големите посегателства срещу равнопоставеността между половете в историята на олимпийското движение“.

