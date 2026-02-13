Защо само в един спорт няма жени на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Американската състезателка в северната комбинация Аника Малачински мечтае да стане олимпийска спортистка. Вместо това тя трябва да наблюдава отстрани как по-малкият ѝ брат Никлас осъществява тази мечта на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Here are the results of the first official training on the Large Hill in Predazzo📝✈️



S. Rettenegger wins the first round with a jump on 136m, while I. Herola is best in both the second (136m) and third round (141m)👏#fisnoco #milanocortina2026 #PassionBeyondLimits #olympics pic.twitter.com/nJPRTtT4dd — FIS Nordic Combined (@fisnoco) February 13, 2026

Северната комбинация – съчетание от ски бягане и ски скокове – е единствената олимпийска дисциплина, в която жените нямат право да се състезават. Тя е част от програмата на Зимните олимпийски игри още от първото им издание в Шамони през 1924 г., но винаги е била отворена само за мъже, въпреки че съществуват световни купи и световни първенства при жените.

24-годишната Малачински от години води кампания дисциплината при жените да бъде включена в олимпийската програма, а през 2022 г. бе направено официално предложение тя да бъде част от Игрите в Италия тази година. Подобно предложение беше внесено и преди Олимпиадата в Пекин преди четири години – и двете бяха отхвърлени.

Heta Hirvonen 🇫🇮 competes in Milano Cortina 2026 in ski jumping as women's Nordic Combined is not in the Olympics programme. In order to take part in the Olympics, she participated in many ski jumping World Cup competitions this Winter ❄️ And she did so well that she will… pic.twitter.com/rybJjsYDZt — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) February 10, 2026

В публикация в Instagram през ноември Малачински заяви, че олимпийската ѝ мечта е била отнета „не заради способностите ми, а заради пола ми“.

„От години аз и съотборничките ми говорим открито, протестираме и се борим за шанса да застанем на същата олимпийска стартова линия като мъжете“, каза тя. „Ние все още сме тук, все още натискаме и няма да се откажем.“

El comité olímpico NO dejará competir a las mujeres en “Combinado Nordico”.

🔥Por lo que las mujeres hicieron una protesta simbólica en la última competencia contra el comité olímpico. Quien encabeza esta lucha es la esquiadora de combinada nórdica, Annika Malacinski

TereitchelIg pic.twitter.com/0Ul9sTttuE — Women's News (@WomenNewsVzla) February 7, 2026

Международният олимпийски комитет (МОК) заявява, че дисциплината е „под въпрос като цяло“ и че това не е дебат за жените, а за спорта като такъв, като се позовава на слабото участие в различни държави и липсата на зрителски интерес.

Тази година 36 състезатели участват в мъжкото състезание в Италия – спад спрямо 55 в Пекин 2022. МОК също така подчертава, че Милано – Кортина са най-равнопоставените по пол Зимни игри досега, с 47% жени сред спортистите и 50 от общо 116 дисциплини, предназначени за жени.

17-year-old Heta Hirvonen 🇫🇮 makes her Olympic debut in Milano Cortina 2026 💙 She is a Nordic Combined athlete but will compete today in the mixed team competition in ski jumping 🦅 as women's Nordic Combined is not at the Olympics.



🎥 Discover Heta's story:… pic.twitter.com/2JVgb3hfAB — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) February 10, 2026

„За всички практически цели ние сме балансирани по отношение на пола. Разглеждаме въпроса със северната комбинация тук – участниците като цяло са от малък брой държави. Трябва да стане по-универсален спорт и ще го разгледаме за следващите Зимни игри“, каза говорителят на МОК Марк Адамс, цитиран от ВВС.

„В бъдеще ще използваме конкретни данни, за да оценим тези дисциплини и съответните събития за Френските Алпи 2030. Ако северната комбинация остане, жените ще бъдат част от нея.“

Nordic Combined remains the only Olympic event without a women’s category at #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/pp5DeNVkEj — CBC Olympics (@CBCOlympics) January 27, 2026

Малачински обаче твърди, че в този спорт се състезават толкова хора, колкото и в други нишови дисциплини. Тя изразява опасения, че включването му на следващите Зимни игри ще зависи единствено от представянето на мъжкото състезание.

В интервю за The Guardian тя каза, че над 40 жени се състезават на високо ниво и чакат възможност да участват на Олимпиада.

„Честно казано, МОК просто се опитва да премахне северната комбинация като спорт, за да реши проблема с равнопоставеността – те просто ще премахнат спорта“, каза тя. „Не се боря само за жените – боря се за самия спорт.“

Тя добави, че планира да подкрепя брат си на Олимпиадата, но и да използва събитието като възможност да повиши информираността, като държи плакати и насърчава хората у дома да гледат.

През 2023 г. жени, състезаващи се в старт от Световната купа, нарисуваха бради и мустаци по лицата си в знак на протест срещу решението да не бъдат включени в олимпийската програма.

Те също така вдигнаха щеките си във формата на „Х“, за да подчертаят кампанията си в социалните мрежи с хаштага #noeXception.

Били Демонг, петкратен олимпиец в северната комбинация, заяви пред Associated Press, че решението да не бъде включено женското състезание в Италия е „скандално“ и „едно от най-големите посегателства срещу равнопоставеността между половете в историята на олимпийското движение“.